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В Минобороны рассказали о нехватке миллиардов тенге

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 16:11
В Минобороны рассказали о нехватке миллиардов тенге
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Первый замминистра обороны Султан Камалетдинов пожаловался на нехватку денег для армии. По его словам, сегодня задолженность перед военнослужащими постоянного состава только по вещевому имуществу составляет более 26 миллиардов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на заседании комитета Мажилиса по вопросу социального обеспечения военнослужащих, Камалетдинов заявил, что по ряду причин существенно снижаются возможности полноценного вещевого обеспечения военнослужащих.

"На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 миллиардов тенге. Для полного обеспечения военнослужащих положенным обмундированием необходимо 62,7 миллиарда тенге. В этой связи предлагаю поручить Министерству финансов рассмотреть вопрос о выделении необходимых денежных средств на приобретение вещевого имущества", - предложил замминистра.


Также первый замминистра обороны затронул проблему питания личного состава. По его словам, на сегодняшний день стоимость общевойскового пайка составляет 2250 тенге. Однако в этой сумме не учтены транспортные расходы, заработная плата сотрудников и прочие расходы, что в конечном итоге негативно отражается на качестве поставляемых продуктов.

"Для организации качественного питания личного состава с учетом планируемого увеличения стоимости общевойскового пайка потребуется дополнительно 4,02 миллиарда тенге", - сказал Камалетдинов.

Другой важной проблемой является недостаток финансирования на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

"Анализ выделения денежных средств на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения за крайние пять лет показывает, что ежегодно из республиканского бюджета на указанные нужды выделяется фиксированная сумма - 1,2 миллиарда тенге. При этом рыночная стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения ежегодно растет на 15-20 процентов. На 2024 год потребность в денежных средствах на приобретение медикаментов для Вооруженных сил составляет 2,4 миллиарда тенге. Сегодня общая обеспеченность воинских частей и учреждений лекарственными средствами составляет 40 процентов. Это вызывает недовольство военнослужащих, а также родителей солдат, что негативно сказывается на имидже армии. Полагаем необходимым поручить Минфину пересмотреть лимит денежных средств на указанные нужды", - добавил Камалетдинов.


Источник: tengrinews.kz
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