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О важных изменениях в ЕНТ-2024 сообщили в Миннаук

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:52
О важных изменениях в ЕНТ-2024 сообщили в Миннаук
Фото: depositphotos.com
В Министерстве науки и высшего образования рассказали о важных изменениях в правилах проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор.

"Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40".

В профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

"Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 - по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам: "История Казахстана" (20 заданий, пороговый балл – 5) и "Грамотность чтения" (10 заданий, пороговый балл – 3).

Время на выполнения заданий – 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах.


Источник: tengrinews.kz
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