О важных изменениях в ЕНТ-2024 сообщили в Миннаук

В Министерстве науки и высшего образования рассказали о важных изменениях в правилах проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор.



"Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40".



В профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.



"Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 - по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам.



Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.



Время тестирования – 4 часа (240 минут). Детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.



Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам: "История Казахстана" (20 заданий, пороговый балл – 5) и "Грамотность чтения" (10 заданий, пороговый балл – 3).



Время на выполнения заданий – 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах.