Не хватает денег? Замминистра спросили о таксующих военных

"Должны отдыхать, я с вами абсолютно согласен. Но должен сказать: это действительно проблема, которая касается не только министерства, правительства, это наша общенациональная проблема, которую надо решать совместно", - ответил Султан Камалетдинов.



Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос о военных, которые в свободное от службы время занимаются частным извозом, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, почему некоторые военные вынуждены таксовать и вызвано ли это нехваткой денег.Тогда журналисты спросили, не считает ли он позором тот факт, что военные занимаются частным извозом."Эти люди разве не заслужили отдыха после службы?" - прозвучал вопрос.