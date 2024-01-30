Не хватает денег? Замминистра спросили о таксующих военных

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос о военных, которые в свободное от службы время занимаются частным извозом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, почему некоторые военные вынуждены таксовать и вызвано ли это нехваткой денег. "Я по этому поводу ничего не могу сказать, так как Министерство обороны выделяет в рамках тех денежных средств, которые определены правительством и законами", - ответил Камалетдинов.
Тогда журналисты спросили, не считает ли он позором тот факт, что военные занимаются частным извозом.
"Эти люди разве не заслужили отдыха после службы?" - прозвучал вопрос.
"Должны отдыхать, я с вами абсолютно согласен. Но должен сказать: это действительно проблема, которая касается не только министерства, правительства, это наша общенациональная проблема, которую надо решать совместно", - ответил Султан Камалетдинов.
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