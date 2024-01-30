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Не хватает денег? Замминистра спросили о таксующих военных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Не хватает денег? Замминистра спросили о таксующих военных
Фото: depositphotos.com
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос о военных, которые в свободное от службы время занимаются частным извозом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, почему некоторые военные вынуждены таксовать и вызвано ли это нехваткой денег.

"Я по этому поводу ничего не могу сказать, так как Министерство обороны выделяет в рамках тех денежных средств, которые определены правительством и законами", - ответил Камалетдинов.

Тогда журналисты спросили, не считает ли он позором тот факт, что военные занимаются частным извозом.

"Эти люди разве не заслужили отдыха после службы?" - прозвучал вопрос.

"Должны отдыхать, я с вами абсолютно согласен. Но должен сказать: это действительно проблема, которая касается не только министерства, правительства, это наша общенациональная проблема, которую надо решать совместно", - ответил Султан Камалетдинов.


Источник: tengrinews.kz
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