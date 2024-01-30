Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.98 KZT
  • €1 = 487.01 KZT
  • 1 RUB = 5.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Стоит ли казахстанцам ожидать снижение цен на яйца, ответил эксперт

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 18:27
Стоит ли казахстанцам ожидать снижение цен на яйца, ответил эксперт
Фото: depositphotos.com
Обычно цены на яйца снижаются в летнее время.


Вице-президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко сделал прогноз по ценам на куриные яйца. 

"Цена на куриные яйца или на другие продукты питания, будь-то мясо или молоко, складываются всегда исходя из рыночного баланса. Спрос и предложение формируют цену. Если на рынке предложение большое, товаров много, то цена спускается, идёт вниз. Если, наоборот, предложение сокращается, то есть возникает какой-то дефицит, тогда цена идёт вверх. Вот так складываются цены на любой вид товара в совершенной конкуренции", – сказал Максим Божко в беседе с корреспондентом Informburo.kz.


Он объяснил, что такое ценообразование возможно, когда производителей и покупателей много, а товар примерно однородный. 
Эксперт не смог уточнить, когда казахстанцам стоит ожидать снижения цен на яйца. Однако он предположил, что дальнейшего роста цен на куриные яйца в 2024 году не будет.

"Это по нашему мнению, по мнению ассоциации. Почему мы так считаем? Потому что сейчас повышенный спрос, который всегда есть перед новогодними праздниками, уже прошёл. И сейчас баланс спроса и предложения внутри Казахстана уже найден. Цена остановилась на этом уровне, который сегодня есть. То есть оптовая цена за одно яйцо первой категории на разных фабриках, в зависимости от регионов, составляет примерно 53-55 тенге. Будет ли снижение цены, это будет зависит оттого, как дальше будет соблюдаться баланс спроса и предложения. Обычно каждый год мы видим одну и ту же картину, что в летнее время спрос на яйца у населения падает, и поэтому цена на яйцо тоже снижается в летнее время. Случится это в этом году или нет, я пока не могу гарантировать", – добавил Максим Божко. 

Эксперт также прокомментировал возможные отгрузки куриного яйца из Казахстана в Российскую Федерацию. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос каждая птицефабрика прорабатывает самостоятельно. Поставки в соседнюю страну пока не начались. 

"А если будут излишки яиц в Казахстане, и у нас появится возможность отправлять их в Россию, то это произойдёт, потому что, в принципе, сейчас никаких ограничительных мер нет. Птицефабрики Казахстана могут реализовывать свою продукцию в Российскую Федерацию", – отметил Божко. 


Он подчеркнул, что казахстанские птицефабрики сегодня на 100% обеспечивают внутренний спрос в куриных яйцах. Ассоциация не ожидает, что в ближайшее время может случиться дефицит.

"Единственное, что может резко повлиять на снижение объёмов производства, это ветеринарная обстановка в стране. В 2023 году ветеринарная обстановка была стабильная, никаких вирусных заболеваний на птицефабриках не наблюдалось и резкого снижения поголовья на каких-либо фабриках не было. Поэтому, в принципе, объёмы производства снизились в прошлом году относительно 2022 года на 2,5%", – сказал Максим Божко. 


При этом в прошлом году, как он отметил, власти отменили господдержку в виде субсидий на куриные яйца, что повлияло на снижение объёмов производства среди некоторых птицефабрик. 


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика