Стоит ли казахстанцам ожидать снижение цен на яйца, ответил эксперт

"Цена на куриные яйца или на другие продукты питания, будь-то мясо или молоко, складываются всегда исходя из рыночного баланса. Спрос и предложение формируют цену. Если на рынке предложение большое, товаров много, то цена спускается, идёт вниз. Если, наоборот, предложение сокращается, то есть возникает какой-то дефицит, тогда цена идёт вверх. Вот так складываются цены на любой вид товара в совершенной конкуренции", – сказал Максим Божко в беседе с корреспондентом Informburo.kz.

"Это по нашему мнению, по мнению ассоциации. Почему мы так считаем? Потому что сейчас повышенный спрос, который всегда есть перед новогодними праздниками, уже прошёл. И сейчас баланс спроса и предложения внутри Казахстана уже найден. Цена остановилась на этом уровне, который сегодня есть. То есть оптовая цена за одно яйцо первой категории на разных фабриках, в зависимости от регионов, составляет примерно 53-55 тенге. Будет ли снижение цены, это будет зависит оттого, как дальше будет соблюдаться баланс спроса и предложения. Обычно каждый год мы видим одну и ту же картину, что в летнее время спрос на яйца у населения падает, и поэтому цена на яйцо тоже снижается в летнее время. Случится это в этом году или нет, я пока не могу гарантировать", – добавил Максим Божко.



"А если будут излишки яиц в Казахстане, и у нас появится возможность отправлять их в Россию, то это произойдёт, потому что, в принципе, сейчас никаких ограничительных мер нет. Птицефабрики Казахстана могут реализовывать свою продукцию в Российскую Федерацию", – отметил Божко.

"Единственное, что может резко повлиять на снижение объёмов производства, это ветеринарная обстановка в стране. В 2023 году ветеринарная обстановка была стабильная, никаких вирусных заболеваний на птицефабриках не наблюдалось и резкого снижения поголовья на каких-либо фабриках не было. Поэтому, в принципе, объёмы производства снизились в прошлом году относительно 2022 года на 2,5%", – сказал Максим Божко.

Обычно цены на яйца снижаются в летнее время.Вице-президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко сделал прогноз по ценам на куриные яйца.Он объяснил, что такое ценообразование возможно, когда производителей и покупателей много, а товар примерно однородный.Эксперт не смог уточнить, когда казахстанцам стоит ожидать снижения цен на яйца. Однако он предположил, что дальнейшего роста цен на куриные яйца в 2024 году не будет.Эксперт также прокомментировал возможные отгрузки куриного яйца из Казахстана в Российскую Федерацию. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос каждая птицефабрика прорабатывает самостоятельно. Поставки в соседнюю страну пока не начались.Он подчеркнул, что казахстанские птицефабрики сегодня на 100% обеспечивают внутренний спрос в куриных яйцах. Ассоциация не ожидает, что в ближайшее время может случиться дефицит.При этом в прошлом году, как он отметил, власти отменили господдержку в виде субсидий на куриные яйца, что повлияло на снижение объёмов производства среди некоторых птицефабрик.