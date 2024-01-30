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Номер на три буквы

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 21:06
Номер на три буквы
Фото с сайта azh.kz
Бдительный горожанин обратил внимание на обилие автомобилей с государственными номерными знаками, буквенные комбинации которых не относятся к цивилизованному произношению. В частности, гражданин усомнился, что государственный регистрационный номер транспортного средства - OPG - действительно государственный. А если и так, то кто позволил такое непотребство на дороге?

Редакция газеты «Ак Жайык» переадресовала вопрос в департамент полиции.

- Номер с таким буквенным обозначением был куплен у государства до того, как на них было наложено ограничение. Теперь же такую серию получить невозможно. Однако на ранее выданные номера штрафы не налагаются, и они беспрепятственно ездят, - ответили в ДП.


Следует отметить, что МВД сняло 106 государственных регистрационных знаков, поскольку буквосочетание и произношение их были «чужды культуре речи».


Исключенные комбинации букв: AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.


Источник: azh.kz
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