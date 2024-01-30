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Казахстанцы столкнулись с массовым сбоем в работе российских сервисов

Просмотров:180 Опубликовано: Вчера, 23:40
Казахстанцы столкнулись с массовым сбоем в работе российских сервисов
Фото: depositphotos.com
Массовый сбой в работе российских сервисов затронул и казахстанцев. В Казахстане оказались недоступны приложение интернет-магазина Wildberries, почтовый и облачный сервис Mail.ru и другие сайты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, массовый сбой вызвала поломка домена ".ru".

"Лежат сайты маркетплейсов, сотовых операторов, приложения банков и такси, игровые сервисы и все остальные привычные вам вещи", - отметили авторы канала.


Казахстанцы столкнулись с массовым сбоем в работе российских сервисов

Telegram-канал Mash

Telegram-канал "Код Дурова" сообщает, что в Рунете сейчас сбоят сотни сервисов и сайтов.

"В доменной зоне проблемы с резолвом доменных имен — грубо говоря, поломка DNSSEC. DNSSEC - это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Эта технология крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS — важно для надежной идентификации веб-ресурсов в сети", - пояснили авторы канала.


В Казахстане пользователи сообщили, что недоступными оказались приложение интернет-магазина Wildberries, почтовый и облачный сервис Mail.ru.

Казахстанцы столкнулись с массовым сбоем в работе российских сервисов


Маркетплейс не открывается так, будто нет доступа к интернету, а при попытке зайти на почтовый сервис браузер выдает надпись "Не удается получить доступ к сайту". Такая же надпись выходит при попытке зайти на сервис Yandex.ru.

Казахстанцы столкнулись с массовым сбоем в работе российских сервисов


Источник: Tengrinews.kz
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