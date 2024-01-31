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Выпускники каких вузов востребованы на рынке труда в Казахстане

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 07:08
Выпускники каких вузов востребованы на рынке труда в Казахстане
Фото: Baigenews.kz
Названы учебные заведения, отличившиеся наивысшим уровнем трудоустройства своих выпускников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации директора Департамента развития человеческого капитала НПП "Атамекен" Азамата Бейсенбенова, 100%-ый результат продемонстрировала Казахская национальная академия хореографии, Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова и Казахский национальный медуниверситет имени С.Д. Асфендиярова - 97% и 93% соответственно.

"Среди государственных университетов лучшее трудоустройство в разрезе всех образовательных программ показывает Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева (94%), Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина (94%), Медицинский университет Семея (92%), Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова (89%), Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева (88%), Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова (88%), Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова (86%), Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова (86%) и Южно-Казахстанский государственный педагогический университет (81%)", - отметил Азамат Бейсенбенов на брифинге в СЦК.

Среди частных вузов наивысший показатель трудоустройства у Нархоза (95%), за ним следуют Алматинский университет энергетики и связи имени Г.Даукеева (92%), Astana IT University (92%).


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 08:32
Алматинский университет энергетики и связи имени Г.Даукеева (92%),

Очень рад за свою альма-матер. Но раньше он назывался проще-Алма-Атинский энергетический институт.

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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