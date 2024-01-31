Опасный тренд: в Минздраве рассказали о жертвах косметологов

"Рассмотрено с проведением проверок 20 (83,3 процента), из них обоснованные и частично обоснованные – 13 (65 процентов). За 2023 год по республике зарегистрировано 7720 обращений на качество медицинских услуг, из которых 35 обращений - на некачественные косметологические манипуляции. Рассмотрено с проведением проверок 11 (6 - медицинская организация, 5 - немедицинская организация), из них обоснованные и частично обоснованные – 6 (55 процентов)", - сообщили в Минздраве.



"В соответствии с Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" инвазивные методы (мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия), осуществляемые путем проникновения во внутреннюю среду организма человека, должны проводиться медицинским работником, при наличии действующего сертификата специалиста, и с соблюдением санитарных правил и норм. Согласно статье 27 Кодекса запрещается заниматься медицинской деятельностью (клинической практикой) без сертификата специалиста. Специалисту, осуществляющему инвазивные вмешательства (инъекционные процедуры, такие как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия), необходимо иметь сертификат специалиста по специальности "дерматовенерология" ("дерматокосметология")", - сообщают в Минздраве.

"Государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг направлен на предупреждение, выявление, контроль за соблюдением субъектами здравоохранения нормативных правовых актов в сфере оказания медицинских услуг. Государственный контроль проводится путем экспертизы качества медицинских услуг. На сегодняшний день государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг осуществляется в форме профилактического контроля без посещения субъекта и с посещением субъекта контроля; проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям, и внеплановые проверки", - утверждают в ведомстве.

"Если потребителю в какой-нибудь организации оказаны некачественные услуги дерматокосметологии, тогда потребитель может обратиться в территориальный департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по месту нахождения данной организации с письменным обращением с убедительными основаниями и подтверждающими доказательствами. Доказательствами могут быть: медицинская документация (карта амбулаторного или стационарного пациента, выписка, содержащая конкретные факты причинения вреда жизни и здоровью человека), типовой договор платных услуг, подписанный между организацией и потребителем, чеки и другие документы. Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан данное обращение с доказательствами будет основанием для проведения внеплановой проверки", - объяснили в Минздраве.

В Минздраве поделились статистикой, сколько казахстанцев пострадало от косметологов, а также рассказали, как наказывают несертифицированных бьюти-мастеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.Косметологические процедуры стали трендом XXI века. Они помогают людям избавиться от комплексов и изъянов на теле, но порой становятся причиной серьезных увечий на теле. Виной тому недобросовестные косметологи, которые орудуют аппаратами и препаратами без должного образования.Одной из жертв косметологов стала астанчанка С., которая в декабре прошлого года сделала три процедуры в салоне красоты. Первые две (ботокс на лицо и процедура "Сингапури" на глаза) прошли успешно, а вот третья чуть не стала причиной гибели девушки.При введении филлеров в зоне ягодиц и бедер косметологи занесли девушке инфекцию под кожу. Ночью того дня ее экстренно прооперировали. Диагноз - гнойно-некротическая флегмона обоих бедер после косметических процедур. Осложнение - сепсис. Оказалось, что горе-косметологи не только проводили процедуру грязными руками, которыми параллельно трогали телефон, наушники и другие предметы, но еще и ввели под кожу пострадавшей просроченный препарат.После операции у девушки остались серьезные увечья на теле - дырки в зоне ягодиц и бедер. По ее словам, они останутся на ее теле на всю жизнь.Позднее в департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование и назначены необходимые экспертизы. Также столичным департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля проведена внеплановая проверка.Этот случай - один из десятков, когда пациенты страдают от непрофессионализма косметологов. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, за 2022 год по республике было зарегистрировано 7420 обращений о качестве медицинских услуг, из которых 35 обращений - о некачественных косметологических манипуляциях.Чаще всего жалобы в комитет медицинского и фармацевтического контроля поступают на качество оказанных косметологических процедур и осложнения после проведенных манипуляций (мезотерапия, лазерная шлифовка, броулифтинг, блефаропластика, SMAS-лифтинг и другое). Тем не менее в ходе мониторинга летальные случаи не зарегистрированы.При этом в комитете подтверждают, что косметологи, оказывающие подобные услуги, должны быть сертифицированными специалистами.В этой связи проведение таких инъекционных косметологических услуг, как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, в отсутствие лицензии на медицинскую деятельность по подвиду "Дерматокосметология" и сертификата специалиста для допуска к клинической практике не допускается.Профилактический контроль и проверки на соответствие квалификационным требованиям проводятся в плановом порядке на основании утвержденного списка и графика, сформированных системой оценки и управления рисками.Внеплановые проверки проводятся на основании, предусмотренном пунктом 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса, в том числе на основании обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств.Также основаниями для проведения внеплановой проверки могут быть поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека.Отметим, что, согласно статье 424 Кодекса об административных правонарушениях, занятие незаконной медицинской и (или) фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на должностных лиц – в размере 15, на юридических лиц - от 20 до 70 МРП.После наложения административного взыскания, если в течение года повторно совершено данное действие, налагается штраф на физических лиц в размере 30 МРП с лишением сертификата специалиста в области здравоохранения, на должностных лиц, субъектов - штраф в размере от 65 МРП до 700 МРП, с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.