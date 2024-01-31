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Раскрыты личности казахстанских воров в законе

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Раскрыты личности казахстанских воров в законе
Серик Джаманаев, Бондо Стуруа, Айткали Маймушев, Самаркан Ахметов. Фото: кадр из видео, 7152.kz, polisia.kz, прокуратура Москвы
Спецслужбы Казахстана рассказали о так называемых ворах в законе, которые имеют отношение к нашей стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Осенью прошлого года в Кыргызстане на самом высшем уровне началась борьба с организованной преступностью и ее лидерами. Первой жертвой стал криминальный авторитет Камчыбек Асанбек, более известный как Камчи Кольбаев. После этого представители местного криминалитета начали отказываться от преступных понятий и воровских идей.

А в начале зимы массовые задержания криминальных авторитетов начались уже в Узбекистане. Одним из первых оказался Саидазиз Сайдалиев, известный по прозвищу "Сайидазиз медгородок". Затем появилась информация о задержании одного из самых влиятельных "авторитетов" страны Салима Абдувалиева, известного под прозвищами Салимбай и Салмбойвачча.

В этой связи редакция Tengrinews.kz направила официальные запросы в правоохранительные органы Казахстана. Мы решили поинтересоваться, есть ли среди наших соотечественников "воры в законе" или кто считает себя таковым. Вопросы также касались их нынешнего положения, статуса и текущего рода деятельности. Также мы спросили, какие взаимоотношения казахстанские лидеры криминального мира имеют с ворами в законе из других государств

В Комитете уголовно-исполнительной системы ответили, что данные вопросы не касаются их компетенции.

"На ваш запрос сообщаем, что организация работы по борьбе с организованной преступностью относится к компетенции департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, в связи с чем предоставить запрашиваемую вами информации не представляется возможным", - заявили в ведомстве.


Далее мы обратились с этими же вопросами в Министерство внутренних дел. В ответе на запрос там сообщили, что также не располагают некоторой запрашиваемой информацией. Тем не менее кое-какие сведения в их распоряжении имеются, но делиться ими с широким кругом лиц нельзя.

"В действующем законодательстве понятия "вор в законе" и криминальный "авторитет" юридически не закреплены. Статистические сведения по их учету не ведутся. В этой связи предоставить список таких лиц не представляется возможным. Вместе с тем процессы, происходящие в преступной среде, и лица, влияющие на них, находятся под оперативным контролем органов внутренних дел. При этом данная информация не подлежит разглашению ввиду ее конфиденциальности", - пояснили в МВД.


Более продуктивным оказался наш запрос в Комитет национальной безопасности. В ведомстве предоставили более развернутые сведения по данной теме.

"Комитетом национальной безопасности ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что в исправительных учреждениях страны отбывают наказание С. Джаманаев и Б. Стуруа, позиционирующие себя так называемыми ворами в законе", - заявили в ведомстве.


Раскрыты личности казахстанских воров в законе


Серик Джаманаев ("Серик голова"). Кадр из видео


Стоит отметить, что в ответе КНБ речь, скорее всего, идет о Серике Джаманаеве по прозвищу "Серик голова" и Бондо Стуруа, более известный как "Бондо Казахстанский". Первый из них крайний раз был осужден в начале 2021 года: суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Второй в январе 2016 года получил 22 года тюрьмы.

Раскрыты личности казахстанских воров в законе


Бондо Стуруа ("Бондо Казахстанский"). Фото с сайте 7152.kz, предоставлено его адвокатом


По данным КНБ, аналогичный статус имеют еще двое граждан Казахстана - это Самаркан Ахметов, известный в криминальных кругах как "Самар", которого "короновали" в Греции. Он более 10 лет находился в международном розыске. Однако в январе этого года был задержан по прилете в аэропорт Алматы, так как пытался пересечь границу по поддельным документам.

Раскрыты личности казахстанских воров в законе


Самаркан Ахметов ("Самар"). Фото ©️ polisia.kz


Еще один вор в законе - это Айткали Маймушев по прозвищам "Леха Маймыш", "Леха Семипалатинский" и "Титаник". Согласно сведениям КНБ, в настоящее время он отбывает наказание на территории России. По данным СМИ, летом прошлого года Маймушев был приговорен Московским городским судом к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в "занятии высшего положения в преступной иерархии" и незаконном обороте наркотиков.

Раскрыты личности казахстанских воров в законе


Айткали Маймушев ("Леха Маймыш", "Леха Семипалатинский" и "Титаник"). Фото: прокуратура Москвы


К слову, в 2023 году сотрудники МВД вместе с зарубежными коллегами своевременно выявили и пресекли попытки въезда в Казахстан четырех иностранных криминальных авторитетов - так называемых воров в законе.


Источник: tengrinews.kz
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