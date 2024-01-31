Землетрясение в Алматы: МЧС призвало не поддаваться панике

МЧС опубликовало оперативную информацию о сейсмической обстановке в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что сетью сейсмических станций за прошедшие сутки, 30 января, было зарегистрировано шесть землетрясений на территории Китая, из них одно ощутимостью в 2 балла на территории Казахстана в 04:27. Эпицентр был расположен в 293 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.



"Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении.





Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Ощутимость землетрясения в Алматы составила 5 баллов.