Куда вложили пенсионные накопления казахстанцев

"Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января 2024 года выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте – 68,3 процента, в долларах - 31,7 процента портфеля пенсионных активов", - говорится в сообщении.



"Таким образом, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за 2023 год является положительным", - отметили в ЕНПФ.

Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал отчет об управлении пенсионными активами, передает корреспондент Tengrinews.kz.Общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 триллионов 832 миллиарда тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили более 17 триллионов 806 миллиардов тенге. Пенсионные активы под управлением управляющими инвестиционным портфелем (УИП) составили 26 миллиардов 900 миллионов тенге.Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 501,2 миллиарда тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении, – более 138,2 миллиарда тенге, прочие доходы – свыше 5,4 миллиарда тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 38,1 миллиарда тенге.В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 1 миллиарда 606 миллиардов тенге.Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2023 год, составила свыше 10,1 процента при инфляции в размере 9,8 процента.