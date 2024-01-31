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Куда вложили пенсионные накопления казахстанцев

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Куда вложили пенсионные накопления казахстанцев
Фото: depositphotos.com
Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал отчет об управлении пенсионными активами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 триллионов 832 миллиарда тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили более 17 триллионов 806 миллиардов тенге. Пенсионные активы под управлением управляющими инвестиционным портфелем (УИП) составили 26 миллиардов 900 миллионов тенге.

Основные направления инвестирования пенсионных активов Нацбанка на 1 января 2024 года выглядят так: государственные ценные бумаги Министерства финансов – 46,6 процента, облигации квазигосударственных компаний – 9,1 процента, депозиты Нацбанка – 4,9 процента, облигации и депозиты банков второго уровня – 5,9 процента, акции и депозитарные расписки эмитентов - 2 процента, МФО – 2 процента.

"Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января 2024 года выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте – 68,3 процента, в долларах - 31,7 процента портфеля пенсионных активов", - говорится в сообщении.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 501,2 миллиарда тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении, – более 138,2 миллиарда тенге, прочие доходы – свыше 5,4 миллиарда тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 38,1 миллиарда тенге.

"Таким образом, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за 2023 год является положительным", - отметили в ЕНПФ.


В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 1 миллиарда 606 миллиардов тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2023 год, составила свыше 10,1 процента при инфляции в размере 9,8 процента.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Кари
 Placida (Посетители) Сегодня, 13:24
Pluto 9701,
да, тяжелая эта работа, из болота тащить..ЕПФ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • ЁмоЁ
  • Космос
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 12:41
Ну вот кто поверит в эту лажу? Куда не вложи "Где деньги - нет денег" "Куда дели- не знаем" (по карманам лежат) сколько раз такое было с вложением денег.
 
 

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