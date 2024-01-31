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Побои станут уголовной статьей: депутаты приняли в работу законопроект

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Побои станут уголовной статьей: депутаты приняли в работу законопроект
Фото: depositphotos.com
В Казахстане изменят наказание за бытовое насилие. Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей и поправки в Кодекс об административных правонарушениях были разработаны по инициативе мажилисменов.

"Законопроект соответствует поручению Главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье", - сказал Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса.

Документ содержит следующие основные нормы:

- ужесточается наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью (из административной ответственности переводится в уголовную);
- подавать иск в суд можно будет, не дожидаясь заявления потерпевшей стороны, на основе имеющейся информации о бытовом насилии;
- судам разрешается назначать психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье;
- педофилов предлагается пожизненно лишать свободы;
- введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства;
- предлагается проверять интернатные, закрытые учреждения для детей в любое время без предварительного уведомления.

Напомним, 22 января Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии МВД, на котором заявил, что поправки, ужесточающие наказание за бытовое насилие, будут приняты в ближайшее время. Токаев подчеркнул, что поддерживает ужесточение ответственности за подобные преступления, и поручил МВД заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы. После криминализации статьи о домашнем насилии бытовые дебоширы уже не смогут отделаться 15 сутками ареста или небольшим штрафом.

Ранее депутат Сената Жанна Асанова заявила, что в 2023 году поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. 69 женщин и 7 детей погибли в 2023 году в результате семейно-бытового насилия.

Tengrinews.kz в рамках спецпроекта "Что будет с Казахстаном" писал о проблемах насилия над женщинами и детьми в казахстанском обществе. Что изменится в 2024 году и на что нужно обратить внимание.

Также новый выпуск проекта Tengrinews.kz ODAGAI посвящен одной из проблем казахстанского общества – бытовому насилию. Согласно официальным данным, ежегодно от рук своих мужей в Казахстане погибает не менее 80 женщин. Каждый год в полицию поступает более 100 тысяч обращений.




Источник: tengrinews.kz
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