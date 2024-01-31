Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько человек в Казахстане страдают шизофренией

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Сколько человек в Казахстане страдают шизофренией
Фото: depositphotos.com
В Министерстве здравоохранения озвучили данные о казахстанцах, страдающих психическими расстройствами. Как выяснилось, таких насчитывается около 200 тысяч, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве здравоохранения сообщили, что на 1 января 2024 года на динамическом наблюдении состояли 198 417 человек с психическими, поведенческими расстройствами (ППР). Среди них:

41 014 детей;
82 914 женщин;
115 503 мужчин.

"Однако наличие ППР не является показанием для стационарного лечения. Стационарное лечение показано в случае острого течения и/или обострений заболевания. После получения стационарного лечения пациенты продолжают наблюдение амбулаторно", - отметили в ведомстве.


По данным Минздрава, на 1 января 2024 года с диагнозом "шизофрения" у врачей наблюдались 289 детей, 19 405 женщин и 19 586 мужчин.

В 2023 году в стационарах Центров психического здоровья получили лечение 70,5 тысячи пациентов, в том числе более 8 тысяч детей. На 1 января в Центрах психического здоровья на лечении находились 7 223 пациента.

Напомним:

В августе 2023 года были опубликованы данные, согласно которым около одного процента населения Казахстана находится под наблюдением в связи с психическими заболеваниями. Самые распространенные из них - умственная отсталость, повреждение мозговой ткани и шизофрения. При этом проблема психических расстройств наиболее актуальна для Туркестанской и Карагандинской областей.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика