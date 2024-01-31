Сколько человек в Казахстане страдают шизофренией

В Министерстве здравоохранения озвучили данные о казахстанцах, страдающих психическими расстройствами. Как выяснилось, таких насчитывается около 200 тысяч, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве здравоохранения сообщили, что на 1 января 2024 года на динамическом наблюдении состояли 198 417 человек с психическими, поведенческими расстройствами (ППР). Среди них:



41 014 детей;

82 914 женщин;

115 503 мужчин.



"Однако наличие ППР не является показанием для стационарного лечения. Стационарное лечение показано в случае острого течения и/или обострений заболевания. После получения стационарного лечения пациенты продолжают наблюдение амбулаторно", - отметили в ведомстве.





По данным Минздрава, на 1 января 2024 года с диагнозом "шизофрения" у врачей наблюдались 289 детей, 19 405 женщин и 19 586 мужчин.



В 2023 году в стационарах Центров психического здоровья получили лечение 70,5 тысячи пациентов, в том числе более 8 тысяч детей. На 1 января в Центрах психического здоровья на лечении находились 7 223 пациента.



Напомним:



В августе 2023 года были опубликованы данные, согласно которым около одного процента населения Казахстана находится под наблюдением в связи с психическими заболеваниями. Самые распространенные из них - умственная отсталость, повреждение мозговой ткани и шизофрения. При этом проблема психических расстройств наиболее актуальна для Туркестанской и Карагандинской областей.