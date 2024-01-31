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Будут ли казахстанцев с вейпами останавливать на улице

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Будут ли казахстанцев с вейпами останавливать на улице
Фото: depositphotos.com
В скором времени в Казахстане могут запретить распространение и продажу вейпов. Министра внутренних дел Ержана Саденова спросили, как будут выявлять тех, кто не соблюдает закон, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Оперативная работа, она достаточно у нас на законных основаниях. Имеем все рычаги", - заявил министр в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили, будут ли курящих казахстанцев останавливать на улице и допрашивать по поводу того, где они взяли вейп.

"Кого надо, мы найдем", - коротко ответил Саденов.


Напомним, в Казахстане собираются ввести запрет на ввоз, производство и продажу вейпов. Соответствующий закон во втором чтении 24 января приняли депутаты Мажилиса. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:

- максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток;
- за ввоз и распространение – лишение свободы до 2 лет;
- за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно – до 5 лет лишения свободы.


Источник: tengrinews.kz
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