Будут ли казахстанцев с вейпами останавливать на улице

В скором времени в Казахстане могут запретить распространение и продажу вейпов. Министра внутренних дел Ержана Саденова спросили, как будут выявлять тех, кто не соблюдает закон, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Оперативная работа, она достаточно у нас на законных основаниях. Имеем все рычаги", - заявил министр в кулуарах Мажилиса.



Журналисты уточнили, будут ли курящих казахстанцев останавливать на улице и допрашивать по поводу того, где они взяли вейп.



"Кого надо, мы найдем", - коротко ответил Саденов.





Напомним, в Казахстане собираются ввести запрет на ввоз, производство и продажу вейпов. Соответствующий закон во втором чтении 24 января приняли депутаты Мажилиса. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.



Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:



- максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток;

- за ввоз и распространение – лишение свободы до 2 лет;

- за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно – до 5 лет лишения свободы.