Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.17 KZT
  • €1 = 485.14 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Глава МВД рассказал подробности по делу Куандыка Бишимбаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Глава МВД рассказал подробности по делу Куандыка Бишимбаева
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал подробности по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса глава МВД сообщил о завершении расследования по данному делу и его скорой передаче в суд.

"Дело завершено, сейчас идет ознакомление, после этого направят в суд. Там процесс такой: идет ознакомление потерпевшей стороны и подозреваемой стороны. Процесс, думаю, практически на завершении. Полностью следствие окончено, мы после ознакомления направим в прокуратуру, как надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - заявил Саденов, отвечая на вопросы журналистов.


Каким будет судебный процесс - открытым или закрытым, это решит уже судья, добавил глава МВД.

Также Ержан Саденов ответил на вопросы о состоянии здоровья Бишимбаева и об условиях его содержания.

"Одинаковые условия для всех, он арестован, поэтому (находится под стражей. - Прим.) на общих основаниях. Как положено, с другими, со всеми вместе. Со здоровьем все нормально", - сказал Саденов.


Напомним: ранее дело в отношении Бишимбаева переквалифицировали со статьи 99, части 1 "Убийство" на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Если раньше экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, то после переквалификации статьи срок наказания варьируется от 15 до 20 лет.

8 января адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы семьи Салтанат Нукеновой, сообщила о завершении расследования. В настоящее время идет стадия ознакомления с материалами дела всех участников уголовного разбирательства. После чего материалы дела будут переданы в прокуратуру.

17 января замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, комментируя резонансное дело, ответил, что вопрос об открытости процесса будет решаться судом.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с ноября 2023 года. По уголовному делу также проходит директор "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.

11 ноября 2023 года Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Она состояла в браке с Бишимбаевым около года.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика