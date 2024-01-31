Глава МВД рассказал подробности по делу Куандыка Бишимбаева

"Одинаковые условия для всех, он арестован, поэтому (находится под стражей. - Прим.) на общих основаниях. Как положено, с другими, со всеми вместе. Со здоровьем все нормально", - сказал Саденов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал подробности по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Мажилиса глава МВД сообщил о завершении расследования по данному делу и его скорой передаче в суд.Каким будет судебный процесс - открытым или закрытым, это решит уже судья, добавил глава МВД.Также Ержан Саденов ответил на вопросы о состоянии здоровья Бишимбаева и об условиях его содержания.Напомним: ранее дело в отношении Бишимбаева переквалифицировали со статьи 99, части 1 "Убийство" на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Если раньше экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, то после переквалификации статьи срок наказания варьируется от 15 до 20 лет.8 января адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы семьи Салтанат Нукеновой, сообщила о завершении расследования. В настоящее время идет стадия ознакомления с материалами дела всех участников уголовного разбирательства. После чего материалы дела будут переданы в прокуратуру.17 января замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, комментируя резонансное дело, ответил, что вопрос об открытости процесса будет решаться судом.Куандык Бишимбаев находится под арестом с ноября 2023 года. По уголовному делу также проходит директор "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.11 ноября 2023 года Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Она состояла в браке с Бишимбаевым около года.