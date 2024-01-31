Смена часового пояса: министр ответил жителям Восточного Казахстана

"Была большая группа ученых, они с доказательной базой, простым языком в схемах показали и убедили, что сегодня переход на единый часовой пояс, в частности, (не только. - Прим.) для жителей Усть-Каменогорска, а для тех, кто находится восточнее, практически у границы, разница (незначительная. - Прим.). Мы еще раз говорим, что полдень, 12:00 в Усть-Каменогорске - это будет 12:32. Есть порядка 28-32 минут расхождения, и, с точки зрения ученых, оно допустимо. Это было доказано. После этих встреч опровержений приведенных доводов не поступало. В этой связи никаких изменений не предполагается", - сказал Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса.





Жители Восточно-Казахстанской области, несмотря на их жалобы по поводу предстоящей смены часового пояса, переведут стрелки часов вместе со всеми. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Жители Восточного Казахстана неоднократно жаловались на то, что после смены часового пояса они будут вставать на работу и учебу практически ночью. Министр Шаккалиев признал, что разница с другими регионами у ВКО действительно будет, но незначительная.Министр добавил, что на прошлой неделе он сам встречался с жителями Восточно-Казахстанской области, которые "высказывали мнения".