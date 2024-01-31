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Игроман пытался продать свою почку в Казахстане

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Игроман пытался продать свою почку в Казахстане
Фото: polisia.kz
В Акмолинской области полицией пресечена продажа человеческого органа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Собственную почку казахстанец оценил в 18 тысяч долларов и пытался продать случайному покупателю через интернет. Мужчина предлагал пользователям сети собственный орган, при этом все договоренности насчет проведения операции по изъятию должен был организовать реципиент.

"На необычное объявление в популярной социальной сети отреагировали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области и вышли на связь с донором. В течение нескольких недель полицейскими проводились специальные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых была заключена сделка о проведении трансплантации и произведении оплаты. В Кокшетау сотрудниками УБОП при передаче денежных средств подозреваемый был задержан", - сообщили в полиции.


В рамках первоначальных следственных действий полицейские установили, что мужчина является уроженцем Актобе, но проживает в столице. Сам фигурант поясняет, что на такой отчаянный шаг он решился из-за множества долгов, которые накопились из-за игровой зависимости. По данному факту проводится досудебное расследование.

Летом 2023 года 33-летний житель Уральска тоже пытался продать свою почку. Он заключили сделку о проведении операции в Кении. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ЗКО совместно с УБОП ДП на транспорте пресекли попытку продажи человеческих органов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:56
Сейчас не самое время продавать органы. Украина депингует на этом рынке

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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