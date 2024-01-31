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В краже подъездного коврика заподозрили высокопоставленного полицейского в ВКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:00
В краже подъездного коврика заподозрили высокопоставленного полицейского в ВКО
Кадр из видео
В краже коврика заподозрили высокопоставленного полицейского из ВКО, передает Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяется видеозапись с камеры наблюдения, установленной в одном из подъездов жилого дома. В ролике показано, как некий мужчина, разговаривая по телефону, двигает ногой коврик, лежащий на полу возле квартиры. Поговорив по телефону, мужчина поднимает его, закручивает, а затем кладет под куртку и спускается по лестнице.

Отметим, что в одном из Telegram-каналов отмечается, что мужчина, фигурировавший в ролике, якобы является одним из руководителей департамента полиции ВКО. В описании к ролику указывается даже имя и фамилия высокопоставленного полицейского.

Корреспондент Tengrinews.kz обратился в пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области за пояснениями.

"Этот мужчина не имеет отношения к ДП ВКО", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ведомства.


Источник: tengrinews.kz
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