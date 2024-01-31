Какая судьба ждет Tele2 и Altel: появился документ

Компанию, которой принадлежат Tele2 и ALTEL, планируют продать частному инвестору. Министерство национальной экономики подготовило проект поправок в постановление правительства "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", передает Tengrinews.kz.



Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и национальных компаний, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, пополнили новым пунктом - ТОО "Мобайл Телеком-Сервис".



ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - это объединенная компания мобильных операторов Tele2 и ALTEL.



Публичное обсуждение по проекту постановления правительства продлится до 14 февраля 2024 года.



"Мобайл Телеком-Сервис" принадлежит компании "Казахтелеком". По данным на 1 января 2024 года, более 80 процентами акций "Казахтелекома" владеет государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".



В 2018 году "Казахтелеком" купил 75 процентов акций Kcell, которые тогда принадлежали Telia Company и Fintur Holdings B.V. Сейчас компания владеет 51 процентом акций Kcell.



Разговоры о продаже одного из мобильных операторов в конкурентную среду ведутся давно. В ноябре 2023 года министра Багдата Мусина спрашивали, какой оператор связи и когда выйдет из состава "Казахтелекома". Глава ведомства со ссылкой на "Казахтелеком" ответил, что две компании ведут переговоры.



18 января в правительстве на заседании комиссии по демонополизации экономики обсуждали передачу одного из мобильных операторов "Казахтелекома" новому инвестору. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу в данном направлении.