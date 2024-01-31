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Какая судьба ждет Tele2 и Altel: появился документ

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Какая судьба ждет Tele2 и Altel: появился документ
Фото: depositphotos.com
Компанию, которой принадлежат Tele2 и ALTEL, планируют продать частному инвестору. Министерство национальной экономики подготовило проект поправок в постановление правительства "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", передает Tengrinews.kz.

Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и национальных компаний, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, пополнили новым пунктом - ТОО "Мобайл Телеком-Сервис".

ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - это объединенная компания мобильных операторов Tele2 и ALTEL.

Публичное обсуждение по проекту постановления правительства продлится до 14 февраля 2024 года.

"Мобайл Телеком-Сервис" принадлежит компании "Казахтелеком". По данным на 1 января 2024 года, более 80 процентами акций "Казахтелекома" владеет государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

В 2018 году "Казахтелеком" купил 75 процентов акций Kcell, которые тогда принадлежали Telia Company и Fintur Holdings B.V. Сейчас компания владеет 51 процентом акций Kcell.

Разговоры о продаже одного из мобильных операторов в конкурентную среду ведутся давно. В ноябре 2023 года министра Багдата Мусина спрашивали, какой оператор связи и когда выйдет из состава "Казахтелекома". Глава ведомства со ссылкой на "Казахтелеком" ответил, что две компании ведут переговоры.

18 января в правительстве на заседании комиссии по демонополизации экономики обсуждали передачу одного из мобильных операторов "Казахтелекома" новому инвестору. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу в данном направлении.


Источник: tengrinews.kz
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