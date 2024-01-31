Казахстанским детям начали поступать первые выплаты из Нацфонда

Скриншот сайта kids.enpf.kz

Первые выплаты в рамках программы "Нацфонд - детям" начали поступать казахстанцам, передает Tengrinews.kz.Дети, участвующие в программе, получили пона специальные счета за 2023 год.Всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.Проверить наличие средств на счетах детей можно на сайте kids.enpf.kz, введя ИИН ребенка в соответствующем разделе.Суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели: на улучшение жилищных условий и оплату образования.Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев ранее рассказывал, что казахстанцы, участвующие в программе "Нацфонд - детям" с рождения, за все время получат от трех до четырех тысяч долларов.В программу также будут включены дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет. Им будут начислены целевые требования за 2023 год (за отчетный год, в котором ребенок еще не достиг 18 лет), которые они смогут использовать по целевому назначению только при достижении ими 18 лет. Ожидается, что в 2024 году средствами Нацфонда смогут воспользоваться более 250 тысяч молодых казахстанцев. Детям будет начислено порядка 695,5 миллиона долларов, включая достигающих 18-летия в 2024 году.