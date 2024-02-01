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Сколько детей усыновили американцы и европейцы в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:16
Сколько детей усыновили американцы и европейцы в Казахстане
Фото из открытых источников
В Министерстве просвещения привели данные об усыновленных иностранцами детях в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве просвещения сообщили, что в Казахстане процедура усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делится на два вида:

- усыновление казахстанскими гражданами;
- усыновление иностранными гражданами.

Усыновление регламентируется кодексом "О браке (супружестве) и семье", а также другими нормативными правовыми актами Казахстана.

"В период с 1999-го по 2011 год иностранные граждане усыновили 8805 детей. С 2013-го по 2023 год усыновлено 158 детей", - рассказали в министерстве.


По данным ведомства, до 2013 года контроль за усыновленными иностранцами детьми возлагался только лишь на Министерство иностранных дел.

"Чаще всего ​казахстанских детей усыновляли граждане стран Европы: Испании, Великобритании, Германии, Италии, Австрии, а также США, Канады и других государств", - отметили в Министерстве просвещения.


Как выяснилось, на сегодняшний день 5 217 усыновленных казахстанцев достигли совершеннолетия. Сведениями об умерших и погибших детях министерство не располагает.

Также отмечается, что по закону ребенок может быть передан на усыновление иностранцам только в тех случаях, когда его не могут усыновить родственники, граждане Казахстана, проживающие на территории страны и за ее пределами.

Для сравнения: в 2023 году казахстанцы усыновили 226 детей.


Источник: Tengrinews.kz
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