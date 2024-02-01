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Что изменится в феврале в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Что изменится в феврале в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Что изменится в жизни казахстанцев в феврале - читайте в материале Tengrinews.kz.

Нацфонд - детям

По поручению Президента запускается программа "Национальный фонд - детям". Согласно ее условиям, всем несовершеннолетним ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Нацфонда. Эти деньги можно будет потратить на образование и улучшение жилищных условий.

С 1 февраля 2024 года казахстанским детям начнут поступать средства из Национального фонда. Ранее мы писали, что, по предварительным расчетам, уже в этом году более 250 тысяч молодых казахстанцев смогут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий.


В Едином накопительном пенсионном фонде сообщали, что родителям или законным представителям нужно проверить корректность данных о своем ребенке, а также были ли они занесены в личный кабинет портала eGov.kz. На сайте программы "Нацфонд - детям" появится специальный раздел, в котором будет необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) ребенка. Благодаря этому можно увидеть, является ли он участником программы.

Данная информация появится на сайте фонда в феврале, когда выплаты начнут поступать на счета детей. Эти сервисы заработают после того, как будут произведены начисления.

Смена часового пояса в Казахстане

В Министерстве торговли и интеграции сообщили о внесении изменения в постановление правительства о порядке исчисления времени на территории Казахстана. Согласно изменениям, на всей территории страны с 00:00 1 марта устанавливается единый часовой пояс. Позже появился официальный документ, в котором премьер-министр Алихан Смаилов поручил применить на всей территории Казахстана 5-й часовой пояс.

Таким образом, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года необходимо перевести местное время на 1 час назад жителям Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.

Каникулы в школе

Казахстанские школьники отдохнут семь дней на дополнительных февральских каникулах.

8 января в школах началась III четверть. В феврале 2024 года ожидаются дополнительные каникулы для учащихся первых классов. Такие каникулы предоставляются ежегодно. В этом году они продлятся 7 дней: с 5-го по 11 февраля 2024 года включительно.

Новые рейсы

В Комитете гражданской авиации сообщили, что с 1 февраля 2024 года малайзийская авиакомпания Air Asia Х планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) на воздушных судах типа А-330 (емкость от 285 до 377 кресел).

Погода

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, в феврале на большей части Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетысу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и области Абай.

"Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны - больше нормы. В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра с метелью в северной половине страны", - сообщили синоптики.


В начале первой декады февраля на большей части Казахстана ожидаются снег, метель, в середине и в конце периода - осадки (дождь, снег). В начале февраля в горных районах южных областей республики прогнозируется временами сильный снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами и усилением ветра до 15-28 метров в секунду.

В начале первой декады февраля на западе, а в середине декады на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, днем - до положительных значений: в северной половине до -3+2 градусов, в южной до +5+15 градусов. В конце первой декады февраля прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине, затем на остальной территории Казахстана.

Отдых

В феврале казахстанцев ожидают 8 выходных дней. На этот месяц в Казахстане не приходится ни один государственный праздник, поэтому дополнительных выходных дней в стране не будет.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 8 дней и будут работать 21 день, при шестидневной - на отдых 4 дня и 25 рабочих дней.

Самый "рабочий" месяц в этом году - апрель, на который выпадает 22 рабочих дня и всего 8 выходных.

Кроме того, 2024 год - високосный, поэтому на февраль этого года приходится 29 календарных дней вместо 28.


Источник: Tengrinews.kz
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