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В Казахстане планируют заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:32
В Казахстане планируют заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В декабре прошлого года в Казахстане вышли в обращение пятитысячные банкноты новой серии "Сакский стиль". Как сообщили в Нацбанке, планируется поэтапный выпуск всех номиналов банкнот данной серии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге. В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии, начиная от 500 тенге и заканчивая банкнотой номинальной стоимостью 20 000 тенге", - говорится в ответе Национального банка на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.


После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

"Национальный банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год. Этот период может быть продлен при необходимости. В период параллельного обращения и старые, и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем видам платежей и переводов. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, "Казпочты" и банков второго уровня", - сообщили в Нацбанке.


После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать старые банкноты на новые в течение еще 3 лет. По истечении этого срока филиалы Национального банка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.

Напомним: осенью прошлого года Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "сакского стиля" и отражает наследие страны от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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