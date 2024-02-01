Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из Национального музея

«Данный экспонат (памятник Назарбаеву – КазТАГ) является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла, будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», - сообщили в Национальном музее редакции КазТАГ в четверг.

«Согласно мировой музейной практики каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экпозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию атриума, основная задача которого обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой. В атриуме берут свое начало экскурсии, здесь же дают ознакомительную информацию о Национальном музее, его фондовых коллекциях и экспозиционных залах. Атриум важен с точки зрения сценографии дальнейшей экспозиции музея, которая подчинена логике историко-хронологической периодизации и тематико-экспозиционного содержания залов», - говорится в сообщении.

«Музей, как институт социальной памяти, обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени. Поэтому в ближайшее время работы по дальнейшему усовершенствованию экспозиционного пространства музея будут связаны с обновлением ряда экспозиционных залов, ремонтом внутренней части и внешнего фасада здания, материально-техническим оснащением и переоборудованием. (…) Мы, музейные работники, рады неравнодушной позиции казахстанцев, в частности, журналистов, которые интересуются развитием музея, следят за его мероприятиями, акциями, выставками. Надеемся, что наши друзья музея и широкая общественность по достоинству оценят грядущие изменения и обновления в содержании экспозиций и художественно-стилистических решениях экспозиционных залов Национального музея РК», - добавили в Нацмузее.

Астана. 1 февраля. КазТАГ – Памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из атриума Национального музея, передает корреспондент агентства.В музее пояснили, что в рамках празднования 10-летия Национального музея, который отметит юбилей в июле, по поручению министра культуры и информации в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.По данным музея, начаты работы по реэкспозиции зала «Независимый Казахстан», который не обновлялся с 2014 года, где будут полноценно освещены важные события нынешнего исторического периода.Отметим, что это не первый случай, когда в Казахстане убирают памятники Назарбаеву – после сноса памятника экс-президенту в ходе январских событий в Талдыкоргане памятник бывшему самоназванному «елбасы» снесли на территории Национального университета обороны в Астане, кроме того, фотография Назарбаева была убрана из алматинского метрополитена.