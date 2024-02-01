Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из Национального музея

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из Национального музея
фото: 2gis.kz
Астана. 1 февраля. КазТАГ – Памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из атриума Национального музея, передает корреспондент агентства.

«Данный экспонат (памятник Назарбаеву – КазТАГ) является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла, будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», - сообщили в Национальном музее редакции КазТАГ в четверг.


В музее пояснили, что в рамках празднования 10-летия Национального музея, который отметит юбилей в июле, по поручению министра культуры и информации в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.

«Согласно мировой музейной практики каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экпозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию атриума, основная задача которого обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой. В атриуме берут свое начало экскурсии, здесь же дают ознакомительную информацию о Национальном музее, его фондовых коллекциях и экспозиционных залах. Атриум важен с точки зрения сценографии дальнейшей экспозиции музея, которая подчинена логике историко-хронологической периодизации и тематико-экспозиционного содержания залов», - говорится в сообщении.


По данным музея, начаты работы по реэкспозиции зала «Независимый Казахстан», который не обновлялся с 2014 года, где будут полноценно освещены важные события нынешнего исторического периода.

«Музей, как институт социальной памяти, обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени. Поэтому в ближайшее время работы по дальнейшему усовершенствованию экспозиционного пространства музея будут связаны с обновлением ряда экспозиционных залов, ремонтом внутренней части и внешнего фасада здания, материально-техническим оснащением и переоборудованием. (…) Мы, музейные работники, рады неравнодушной позиции казахстанцев, в частности, журналистов, которые интересуются развитием музея, следят за его мероприятиями, акциями, выставками. Надеемся, что наши друзья музея и широкая общественность по достоинству оценят грядущие изменения и обновления в содержании экспозиций и художественно-стилистических решениях экспозиционных залов Национального музея РК», - добавили в Нацмузее.


Отметим, что это не первый случай, когда в Казахстане убирают памятники Назарбаеву – после сноса памятника экс-президенту в ходе январских событий в Талдыкоргане памятник бывшему самоназванному «елбасы» снесли на территории Национального университета обороны в Астане, кроме того, фотография Назарбаева была убрана из алматинского метрополитена.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика