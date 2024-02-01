Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В «КазМунайГазе» сменился зампред

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:44
В «КазМунайГазе» сменился зампред
Фото из открытых источников
Заместителем председателя правления «КазМунайГаза» («дочка» «Самрук-Казыны») назначен Нурсейит Союнов, сообщила компания.

«Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Нурсейит Союнов — с одновременным возложением обязанностей директора представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау. Ранее Н.Союнов занимал должность генерального директора АО «Каражанбасмунай», — говорится в распространенном сообщении.


Трудовую деятельность Союнов начал в 2001 году оператором в компании «Озенмунайгаз». В разные годы он работал на руководящих позициях в компаниях «Озенмунайгаз», «РазведкаДобыча «КазМунайГаз», «Озенмунайсервис», «Урал Ойл энд Газ».

30 января завершил свою работу в качестве заместителя председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов. С этой даты он перестал быть директором представительства «КазМунайГаза» в городе Актау.

Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев поблагодарил Хасанова за добросовестный труд и большой вклад в развитие компании. Хасанов на протяжении многих лет проработал на различных руководящих должностях в КМГ, а в качестве заместителя председателя правления КМГ курировал блок разведки и добычи нефти.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика