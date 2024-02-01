В «КазМунайГазе» сменился зампред

«Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Нурсейит Союнов — с одновременным возложением обязанностей директора представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау. Ранее Н.Союнов занимал должность генерального директора АО «Каражанбасмунай», — говорится в распространенном сообщении.

Заместителем председателя правления «КазМунайГаза» («дочка» «Самрук-Казыны») назначен Нурсейит Союнов, сообщила компания.Трудовую деятельность Союнов начал в 2001 году оператором в компании «Озенмунайгаз». В разные годы он работал на руководящих позициях в компаниях «Озенмунайгаз», «РазведкаДобыча «КазМунайГаз», «Озенмунайсервис», «Урал Ойл энд Газ».30 января завершил свою работу в качестве заместителя председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов. С этой даты он перестал быть директором представительства «КазМунайГаза» в городе Актау.Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев поблагодарил Хасанова за добросовестный труд и большой вклад в развитие компании. Хасанов на протяжении многих лет проработал на различных руководящих должностях в КМГ, а в качестве заместителя председателя правления КМГ курировал блок разведки и добычи нефти.