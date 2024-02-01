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Школьная елка за 13 млн тенге в алматинском лицее взбудоражила Сеть

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Школьная елка за 13 млн тенге в алматинском лицее взбудоражила Сеть
Фото: Telegram-канал egovpress
Информация появилась на просторах Telegram-канала @egovpress. Отмечается, что директор гимназии №15 занимает должность уже порядка 13 лет, хотя по закону ее должны быть сменить спустя 7, но это не главное. Пользователей заинтересовали ее траты на Новый год, передает ИА «NewTimes.kz».

В публикации говорится, что она якобы устроила неоправданно дорогой утренник для детей на Новый год, потратив 13 млн тенге.

«Деньги в полном объеме освоила компания ТОО «QAZ PROJECT PRO», которая принадлежит Курманбековой Алтыншаш. По закону каждые 7 лет должны менять директора, но это уже другая история», - говорится в сообщении интернет-ресурса.


Редакция NT обратилась за комментарием в акимат Алматы.

Там прислали сообщение с разъяснением от управления образования.

«В 2022-2023 годы в КГУ «Гимназия №15» проведен капитальный ремонт. Согласно заключенному договору о государственных закупках услуг с ТОО «QAZ PROJECT PRO», который является победителем открытого конкурса, выполнены работы по оформлению и обустройству территории школы для удобства и комфортного обучения и времяпровождения учащихся. В рамках договора были оформлены стены школы, изготовлены декоративные панели для кабинетов, благоустроены зоны для рекреации учащихся и учителей, дооснащены актовый зал для удобств учеников, в кабинеты установлены ролл-шторы и другое. По пожеланию учеников и преподавательского состава подрядной организацией также были установлены подиум, трибуна, стеллажи, информационные стенды», - говорится в сообщении.


На елку, которую запечатлели на фото, бюджетные средства якобы выделены не были, а что касается ротации, то в связи с проведением капремонта в школе нынешний директор не был ротирован, в 2024 году обещают рассмотреть этот вопрос.


Источник: newtimes.kz
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