Школьная елка за 13 млн тенге в алматинском лицее взбудоражила Сеть

«Деньги в полном объеме освоила компания ТОО «QAZ PROJECT PRO», которая принадлежит Курманбековой Алтыншаш. По закону каждые 7 лет должны менять директора, но это уже другая история», - говорится в сообщении интернет-ресурса.

«В 2022-2023 годы в КГУ «Гимназия №15» проведен капитальный ремонт. Согласно заключенному договору о государственных закупках услуг с ТОО «QAZ PROJECT PRO», который является победителем открытого конкурса, выполнены работы по оформлению и обустройству территории школы для удобства и комфортного обучения и времяпровождения учащихся. В рамках договора были оформлены стены школы, изготовлены декоративные панели для кабинетов, благоустроены зоны для рекреации учащихся и учителей, дооснащены актовый зал для удобств учеников, в кабинеты установлены ролл-шторы и другое. По пожеланию учеников и преподавательского состава подрядной организацией также были установлены подиум, трибуна, стеллажи, информационные стенды», - говорится в сообщении.

Информация появилась на просторах Telegram-канала @egovpress. Отмечается, что директор гимназии №15 занимает должность уже порядка 13 лет, хотя по закону ее должны быть сменить спустя 7, но это не главное. Пользователей заинтересовали ее траты на Новый год, передает ИА «NewTimes.kz».В публикации говорится, что она якобы устроила неоправданно дорогой утренник для детей на Новый год, потратив 13 млн тенге.Редакция NT обратилась за комментарием в акимат Алматы.Там прислали сообщение с разъяснением от управления образования.На елку, которую запечатлели на фото, бюджетные средства якобы выделены не были, а что касается ротации, то в связи с проведением капремонта в школе нынешний директор не был ротирован, в 2024 году обещают рассмотреть этот вопрос.