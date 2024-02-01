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Депутат предложил выгнать олигархов из спортивных федераций Казахстана

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Депутат предложил выгнать олигархов из спортивных федераций Казахстана
Фото: instagram.com/sairoverlan/
Депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров раскритиковал олигархов, связанных со спортивными федерациями Казахстана, передает Tengri Sport.

Сегодня, 1 февраля, в комитете Мажилиса по социально-культурному развитию прошла презентация нового законопроекта о формировании приоритетных видов спорта.

Депутат Саиров высказал недовольство из-за влияния, которое казахстанские олигархи оказывают на спортивные федерации.

"Во-первых, я предлагаю министерству убрать участие олигархов из всех спортивных процессов в Казахстане. В данный момент у нас есть Кулибаев и его окружение, которые, наоборот, вредят казахстанскому спорту. Как мы будем решать эту проблему? Есть ли право у уполномоченных министерств выгнать олигархов из спорта?


Во-вторых, олигархи и их окружение открывают всякие федерации в Казахстане и расходуют весь бюджет. За последние четыре года спортивные достижения нашей страны отстают от соседей из Узбекистана. При этом Казахстан выделяет на спорт 1 миллиард долларов. Подумайте сами.

Депутат считает, что соседи Казахстана из Центральной Азии "не видели таких сумм даже во сне".


"Какое заключение мы должны сделать? Значит, этот миллиард разворовывают. Поэтому нам нужно выделять бюджетные деньги только на олимпийские виды спорта, также обеспечивать национальные виды спорта. Если другие федерации хотят работать, пусть работают не на бюджетные деньги.

Мы не можем запретить их существование. Но наш бюджет должен идти только на те виды спорта, в которых у нас есть высокие достижения", - заявил Саиров на презентации законопроекта.


Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи озвучил депутатский запрос, где в числе других поднял проблему спортивных достижений страны и связал это с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.



Источник: Tengrinews.kz
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