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Полицейские регулярно отправляют машины должников на спецстоянки. Законно ли это?

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Полицейские регулярно отправляют машины должников на спецстоянки. Законно ли это?
фото: kolesa.kz
Об очередном задержании должника на «лексусе», накатавшего штрафов на 27 миллионов тенге, гордо отрапортовали шымкентские полицейские. И даже видео отправки авто на штрафстоянку приложили. Вот только законны ли были их действия?

Спору нет, оплачивать штрафы нужно. А копить такие большие задолженности уж и вовсе нехорошо, да и невыгодно: на 27 млн тенге можно было бы новый Lexus ES 250 в автосалоне купить! Но так как мы живём всё-таки в правовом государстве, хотелось бы, чтобы и выколачивание из граждан неуплаченных средств происходило строго по закону. А в законах, и в частности в статье 797 Адмкодекса РК, говорится, что отправлять на штрафстоянку до исполнения постановления об адмвзыскании полицейским разрешено только машины, принадлежащие иностранцам или иностранным юридическим лицам.




Так получается, что граждане Казахстана могут сколько угодно не платить штрафы, не боясь ответственности? Вовсе нет. Закрывать авто на штрафстоянке до уплаты долга имеют право судисполнители. Вот только делать это они должны сами. А патрульные могут лишь помочь выявить и остановить на дороге машину должника.

И что делать, если машину на спецстоянку отправили полицейские? Жаловаться. Причём, писать руководству патрульных, скорее всего, бесполезно, так как именно сверху спускаются «разнарядки» о повышении взыскиваемости штрафов. Лучше сразу обращаться с заявлением в прокуратуру.


Но долг в любом случае погасить надо.


Источник: kolesa.kz
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