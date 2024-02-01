"Совсем другие условия были": ветеран авиации сравнил Казахстан и СССР

"Я начинал с самолета По-2 еще, я раритетный человек. Но закончил (летать. – Прим.) на самолете Ил-62. Сколько часов полета - трудно сказать, примерно 11 тысяч.

"В советское время у нас совсем другие условия были. На пенсию выходили раньше, по выслуге лет, бесплатный перелет туда-обратно у нас был, в самых лучших санаториях Советского Союза мы отдыхали, лечились. Это было здорово", - сказал бывший летчик.

Ветеран казахстанской авиации Дмитрий Душимов высказался о развитии отрасли. В сфере авиации он с 1956 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Дмитрия Душимова, современная казахстанская авиация активно развивается. Сейчас о Казахстане знают во всем мире.Казахстанская авиация развивается. Это очень хорошо, потому что сейчас наконец-то весь мир знает про Казахстан. То есть она, авиация, хорошо делает, что летает. Поэтому на своих крыльях несет впечатление о Казахстане. Это очень здорово", - рассказал Думишов в кулуарах Министерства транспорта.Также ветеран авиации рассказал об условиях работы пилотов тогда и сейчас.Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане впервые отмечают День работников гражданской авиации. Праздник является национальным.