Про нас забыли": дочь погибшего на руднике спасателя обратилась к казахстанцам

- После похорон про нас все забыли. Я прошу ДЧС или руководство "Майкаинзолото" связаться со мной, потому что я в полном неведении. Все телефоны, которые нам оставили, не отвечают. Нам, как пишут в Instagram, не было выделено четыре миллиона тенге, только два миллиона тенге, — рассказывает Яна.

- Это вынужденная мера. У меня нервное расстройство и обострилась депрессия. Потому что полтора года назад я похоронила маму. Мой папа — это мой герой, мой защитник. Мы с ним вместе выбирались из депрессии. И сейчас я разбита, не знаю, что делать. Нет никакой связи с вышестоящими органами, с руководством и с предприятием. Все буквально спрятались и оставили нас с братом один на один с этой бедой, — со слезами на глазах рассказывает девушка.

- Нет никакой финансовой и моральной поддержки. Я прошу максимальной огласки, — заключила дочь погибшего спасателя.

Дочь спасателя, погибшего при аварии в районе отвода АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, записала видеообращение, передает Liter.kz.Яна Осалодкова рассказала, что о гибели отца узнала от соседей и то спустя полдня. Сейчас девушку, оставшуюся сиротой, беспокоит отсутствие помощи со стороны государственных органов и представителей рудника.Она отмечает, что ей должны были предоставить бесплатного психолога. Но не дождавшись помощи, она поехала на лечение в частную клинику, оставив там полмиллиона тенге.По словам Яны, ей обещали оплатить похороны отца. 18 января она отправила все чеки, но получила ответ, что это ее финансовое бремя из тех двух миллионов, которые выделили. Девушка говорит, что похороны стоили около миллиона тенге.Сложности добавляет то, что она месяц не могла работать, а значит не имела дохода.С 4 января безостановочно продолжаются поиски автобуса, который провалился в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Оператор рудника, услышав хлопок, вызвала спасателей. Они выехали на автобусе, который и провалился под землю. На месте обвала обнаружили тела двоих погибших. На второй день к поискам подключили кинологические расчеты из Астаны. Спустя 12 дней были найдены вещи погибших спасателей. 29 января удалось добраться до колеса автобуса. Недавно спецкомиссия назвала причины и виновных ЧП.