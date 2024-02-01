«Простая арифметика». Почему дети получили из Нацфонда меньше денег, чем им обещали, объяснили в Минфине РК

«По нашим расчетам, говорилось о $160. 1 ноября 2022 года президент дал соответствующее поручение. По подсчетам того времени, число детей составляло 6 млн 400 тыс., а сегодня количество детей в стране — 6 млн 917 тыс. Видите? Согласно тому же подсчету, сумма выделяемых сегодня средств составляет $695 млн. Если разделить эту сумму на 6 млн 919 тыс. 131 ребенка, то получится 100 долларов 51 цент…простая арифметика», — рассказал Темирбеков в кулуарах пленарного заседания сената.

«Это все было предсказуемо, что прирост населения идет 400 тыс. человек. И в следующем году мы ждем естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. Изначально было озвучено 3,5 тысячи долларов», — добавил он.

Почему на счета казахстанских детей по программе «Нацфонд – детям» вместо заявленных ранее $170 перечислили всего по $100, объяснил вице-министр финансов Даурен Темирбеков. По его словам, это связано с увеличением числа детей в стране.На вопрос, не является ли это просчетом правительства, вице-министр подчеркнул, что увеличение количества детей в стране было ожидаемым.Напомним, информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители несовершеннолетнего могут проверить по ИИН ребенка на специально созданном сайте kids.enpf.kz.С 1 января 2024 года в Казахстане началась реализация проекта «Нацфонд — детям», который предусматривает начисление детям части инвестиционного дохода Национального фонда. Соответствующий закон был принят парламентом и направлен на подпись президенту 18 октября.По оценкам, те, кто достигнет 18 лет в следующем году, получат за этот год около $160–170. А те, кто родится в этом году, за 18 лет накопят примерно $3,5 тыс. Оператором программы является Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).Инициатором проекта выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в своем послании народу предложил создать Национальный фонд детям. Согласно проекту, 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут перечисляться на социальные накопительные счета детей до их совершеннолетия без возможности досрочного снятия.