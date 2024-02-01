Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

«Простая арифметика». Почему дети получили из Нацфонда меньше денег, чем им обещали, объяснили в Минфине РК

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 16:24
«Простая арифметика». Почему дети получили из Нацфонда меньше денег, чем им обещали, объяснили в Минфине РК
Фото: shutterstock
Почему на счета казахстанских детей по программе «Нацфонд – детям» вместо заявленных ранее $170 перечислили всего по $100, объяснил вице-министр финансов Даурен Темирбеков. По его словам, это связано с увеличением числа детей в стране.

«По нашим расчетам, говорилось о $160. 1 ноября 2022 года президент дал соответствующее поручение. По подсчетам того времени, число детей составляло 6 млн 400 тыс., а сегодня количество детей в стране — 6 млн 917 тыс. Видите? Согласно тому же подсчету, сумма выделяемых сегодня средств составляет $695 млн. Если разделить эту сумму на 6 млн 919 тыс. 131 ребенка, то получится 100 долларов 51 цент…простая арифметика», — рассказал Темирбеков в кулуарах пленарного заседания сената.


На вопрос, не является ли это просчетом правительства, вице-министр подчеркнул, что увеличение количества детей в стране было ожидаемым.

«Это все было предсказуемо, что прирост населения идет 400 тыс. человек. И в следующем году мы ждем естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. Изначально было озвучено 3,5 тысячи долларов», — добавил он.


Напомним, информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители несовершеннолетнего могут проверить по ИИН ребенка на специально созданном сайте kids.enpf.kz.

С 1 января 2024 года в Казахстане началась реализация проекта «Нацфонд — детям», который предусматривает начисление детям части инвестиционного дохода Национального фонда. Соответствующий закон был принят парламентом и направлен на подпись президенту 18 октября.

По оценкам, те, кто достигнет 18 лет в следующем году, получат за этот год около $160–170. А те, кто родится в этом году, за 18 лет накопят примерно $3,5 тыс. Оператором программы является Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Инициатором проекта выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в своем послании народу предложил создать Национальный фонд детям. Согласно проекту, 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут перечисляться на социальные накопительные счета детей до их совершеннолетия без возможности досрочного снятия.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика