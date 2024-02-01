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При каких заболеваниях можно не сдавать дактилоскопию в Казахстане

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:13
При каких заболеваниях можно не сдавать дактилоскопию в Казахстане
Фото: коллаж kursiv.media
Министерство здравоохранения составило список заболеваний, при которых граждан могут освободить от дактилоскопии при получении паспорта и удостоверения личности. В перечне 24 заболевания, в том числе отсутствие кисти, ожоги и склероз.

Проект приказа Минздрава опубликовали на портале «Открытые НПА», он будет на обсуждении до 14 февраля.

В списке заболеваний, являющихся основанием для освобождения от дактилоскопии, указаны:

- гипертрофические изменения кожи,
- келоидный рубец,
- гипертрофическое изменение кожи неуточненное,
- гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки,
- другие локализованные изменения соединительной ткани,
- васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках,
- другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках,
- серопозитивный ревматоидный артрит,
- псориатические и энтеропатические артропатии,
- приобретенные деформации пальцев рук,
- приобретенная деформация конечностей неуточненная,
- другие некротизирующие васкулопатии,
- системная красная волчанка,
- дерматополимиозит,
- системный склероз,
- другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности,
- врожденная деформация кисти,
- врожденное отсутствие предплечья и кисти,
- врожденное отсутствие кисти и пальца (ев),
- травматическая ампутация запястья и кисти,
- другие и неуточненные травмы запястья и кисти,
- термический ожог запястья и кисти неуточненной степени,
- отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти,
- приобретенное отсутствие конечности.

Министерство внутренних дел намерено согласовывать с Минздравом этот перечень. Ведомство опубликовало документ об этом на сайте нормативно-правовых актов.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации. Казахстанцы с этого года могут при получении паспорта и удостоверения личности сдавать отпечатки пальцев добровольно, «только с согласия».


При этом дактилоскопия обязательна для казахстанских моряков, а также для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16 лет.

Как объясняли власти, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования, позволит восстановить документы быстрее, чем сейчас, и идентифицировать личность человека при разных ЧП.


Источник: kursiv.media
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