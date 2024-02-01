При каких заболеваниях можно не сдавать дактилоскопию в Казахстане

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации. Казахстанцы с этого года могут при получении паспорта и удостоверения личности сдавать отпечатки пальцев добровольно, «только с согласия».

Как объясняли власти, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования, позволит восстановить документы быстрее, чем сейчас, и идентифицировать личность человека при разных ЧП.

Министерство здравоохранения составило список заболеваний, при которых граждан могут освободить от дактилоскопии при получении паспорта и удостоверения личности. В перечне 24 заболевания, в том числе отсутствие кисти, ожоги и склероз.Проект приказа Минздрава опубликовали на портале «Открытые НПА», он будет на обсуждении до 14 февраля.В списке заболеваний, являющихся основанием для освобождения от дактилоскопии, указаны:- гипертрофические изменения кожи,- келоидный рубец,- гипертрофическое изменение кожи неуточненное,- гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки,- другие локализованные изменения соединительной ткани,- васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках,- другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках,- серопозитивный ревматоидный артрит,- псориатические и энтеропатические артропатии,- приобретенные деформации пальцев рук,- приобретенная деформация конечностей неуточненная,- другие некротизирующие васкулопатии,- системная красная волчанка,- дерматополимиозит,- системный склероз,- другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности,- врожденная деформация кисти,- врожденное отсутствие предплечья и кисти,- врожденное отсутствие кисти и пальца (ев),- травматическая ампутация запястья и кисти,- другие и неуточненные травмы запястья и кисти,- термический ожог запястья и кисти неуточненной степени,- отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти,- приобретенное отсутствие конечности.Министерство внутренних дел намерено согласовывать с Минздравом этот перечень. Ведомство опубликовало документ об этом на сайте нормативно-правовых актов.При этом дактилоскопия обязательна для казахстанских моряков, а также для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16 лет.