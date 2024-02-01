"Успеть за 18 секунд": проблемы льготного автокредитования озвучил сенатор

"Начиная с 2015 года государством применяется такой рыночный механизм поддержки отечественного автопроизводителя, как льготный автокредит. Поддерживая отечественного автопроизводителя, наше государство рассчитывает на повышение казахстанской составляющей в производимой ими продукции. Можно заявить, что финансируемое государством льготное кредитование определяющую роль в развитии отечественного автопроизводства фактически не сыграло", - озвучил депутат.

"Льготное автокредитование страны преследует также такие цели, как обновление автомобильного парка и повышение общей обеспеченности населения автотранспортом. Для обновления автопарка государством была введена такая мера, как первичная регистрация ввозимых авто. Стоимость первичной регистрации зависит от возраста ввозимых автомобилей. Это должно было сделать невыгодным ввоз старых автомобилей, однако по факту это привело к подорожанию всех транспортных средств. Внедрение утилизационного сбора также значительно повлияло на повышение цен на транспорт", - сказал сенатор Макежанов.

"У нас есть две программы по автокредитованию. Первая программа – которая работает давно через Банк развития Казахстана, и вторая - через Фонд развития промышленности, в рамках средств РОП. Именно она сейчас переформатируется, средства направляются на кредитование автобусов для регионов. А программа в рамках Банка развития Казахстана остается без изменения", - рассказал вице-министр.

Депутат Сената Султанбек Макежанов обратил внимание на ситуацию с льготным автокредитованием и его вклад в развитие автопроизводства в Казахстане, передает Tengri Auto.В депутатском запросе на имя премьер-министра говорится, что объем предоставляемых банками второго уровня льготных автокредитов запросы населения не покрывает. По словам Макежанова, об этом свидетельствует окончание лимита средств на льготное автокредитование за 18 секунд на созданной платформе autonesie.kz.В этой связи Султанбек Макежанов озвучил ряд вопросов в адрес правительства, которые касаются дальнейшей судьбы льготного автокредитования и сферы автомобильного производства.Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что будет с программой льготного автокредитования.В Казахстане есть две программы льготного автокредитования. Переформатирована будет только одна. Об этом ранее сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.