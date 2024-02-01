"В России подменили пробу". Скакун Кабирхан попал в допинг-скандал

- Мы не можем не обсудить шлейф той истории, которая тянется с 2023 года. А именно с розыгрыша Большого всероссийского приза Дерби, где Кабирхан занял второе место. 23 января на официальном сайте "Краснодарского ипподрома" появился официальный документ, который ставит точку... Что произошло?

"Я тоже хотел поднять этот вопрос, - отреагировал Муханбеткалиев. - Если организаторы больших денежных призов не хотят, чтобы приз достался зарубежным гастролерам, то лучше турнир заранее объявить закрытым для зарубежных участников. Я это говорю, потому что Кабирхан был единственным зарубежным участником Дерби.

"Я не знаю, чем закончится эта выдуманная история с допингом Кабирхана, но я хочу, чтобы ваша аудитория знала, что ни я, ни мой тренер Арслангерей Шавуев, никогда не использовали никаких запрещенных веществ", - заявил Муханбеткалиев и добавил, что обратится в суд.

Казахстанский скакун Кабирхан занял первое место на скачках в Дубае, а параллельно получила развитие история с допингом в России, передает Tengri Sport.Известный скакун привлек к себе внимание высокими результатами, а владелец Кабирхана Тлек Муханбеткалиев прокомментировал скандальную ситуацию с продолжением истории после Большого всероссийского приза Дерби.Согласно протоколу, судейская коллегия "Краснодарский ипподром" приняла решение о лишении скакуна второго места на скачках, а его мастер-тренера Арслангерей Шавуева дисквалифицируют на год.В крови лошади обнаружен дексаметазон, а владелец лошади Тлек Муханбеткалиев отказался вскрывать допинг-пробу B. При этом владелец скакуна заявил о том, что проба А была подтасована, чтобы не выплачивать денежный приз.Я считаю, что проба Кабирхана была подменена. Заинтересованные люди сделали все возможное, чтобы такой солидный денежный приз не достался гастролерам", - заявил Тлек в эфире передачи Post Eventum.В той же программе Муханбеткалиев рассказал, что просил российских коллег провести ДНК-анализ крови из пробы лошади, чтобы доказать, что допинг обнаружен именно в крови Кабирхана, и только после этого согласится на вскрытие второй пробы.Зарубежные СМИ не оставили без внимания выигрыш казахстанского скакуна Кабирхана на первогруппных скачках Al Maktoum Challenge в Дубае.Ранее Кабирхан дважды лидировал на соревнованиях в Дубае, в которых принимали участие сильнейшие тулпары. По данным из открытых источников, в первой гонке он выиграл 15,5 миллиона тенге, а во второй – миллион долларов.Хозяин Кабирхана утверждает, что ему предлагали продать лошадь за огромную сумму денег.