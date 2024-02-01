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Омбудсмены "захлебнутся" в заявлениях: казахстанские водители возмущены нововведениями

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Омбудсмены "захлебнутся" в заявлениях: казахстанские водители возмущены нововведениями
Фотоколлаж: Liter.kz
В Казахстане с января текущего года в процедуру определения страховых выплат после ДТП внесли изменения. Как утверждают юристы, нововведение не пошло на пользу автовладельцам — теперь процедура будет растянута больше, чем на полгода. В результате, пострадавшие будут вынуждены смириться с предложенной суммой страховых выплат. В чем заключаются нововведения, читайте в материале Liter.kz

Юрист, член Палаты юридических консультантов Костанайской области "Зангер", член Столичной палаты оценщиков Арман Божатов рассказал, что в Нормативное постановление Верховного суда РК от 6 октября 2017 года "О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования" внесены изменения. В частности, пункт 2 дополнен 2-1, согласно которому физические лица, являющиеся страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями), а также страховщик вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РК после получения решения страхового омбудсмена. Приведенная норма свидетельствует о необходимости соблюдения вышеуказанными лицами порядка досудебного урегулирования спора.

Таким образом, владельцы машин, не согласные со страховой выплатой, теперь обязаны сначала обратиться к страховому омбудсмену (но сначала к страховщику с извещением о урегулировании спора), а в случае несогласия с его решением — в суд. Срок рассмотрения у омбудсмена — два месяца, судебные сроки — еще больше. Вопрос с восстановлением автомобиля не урегулирован, на практике до разрешения спора машину восстанавливать нельзя. Соответственно, человек теоретически будет без машины на протяжении минимум восьми месяцев или только соглашаться с отчетом страховой компании, — считает Арман Божатов.


По его словам, в 2021 году уже был подобный опыт, когда Костанайский городской суд в пилотном проекте запустил процедуру предварительного урегулирования спора в омбудсмена, но тогда он "захлебнулся" в потоке таких дел и просто, не отказывая в приеме, растягивал срок рассмотрения до шести месяцев, делая бессмысленным обращения к нему, после чего проект свернули.

Учитывая, что Верховный суд РК самостоятельно принимает нормативные постановления, имеющее статус НПА, то вывод о разгрузке судов таким образом очевиден, отметил Божатов.

Норма стала обязательной, а омбудсмен один на весь Казахстан и находится в Алматы, изменения стали не благом, а еще большими неприятностями для автовладельцев. Таким образом, суды разгрузили себя, страховщики снизили расходы по выплатам (люди перестанут ждать и будут исходить из принципа "лучше синица в руках"), не удел остались только автовладельцы, о которых подумали в последнюю очередь, — говорит Арман Божатов.


Юрист считает, что решение вопроса с массовой переоценкой, занижением страховых выплат, бесконечных судов, только в одном — возвращение к модели осуществления страховой выплаты до 2016 года.

До указанной даты страховщики осуществляли выплаты на основании отчета независимого оценщика, выбранного самим выгодоприобретателем. Если вернуться к старой редакции, то законодательно можно ограничить возмещение услуг оценщика по оценке стоимости восстановительного ремонта по страховому случаю размером, привязанном к месячному расчетному показателю, допустим не более 15 МРП. Иного решения вопроса, направленного на защиту интересов автомобилистов, не видится, — озвучил предложение Арман Божатов.


В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на официальный запрос Liter.kz, подтвердили, что, согласно закону, при наличии спора, страхователь (потерпевший, выгодоприобретатель) вправе направить в письменной форме заявление страховому омбудсмену или в суд.

К тому же с января 2024 года введено обязательное досудебное урегулирование страховых споров омбудсменом.

Лица, указанные в пункте 1 части второй статьи 86 Закона о страховой деятельности, являющиеся страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями), а также страховщик вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РК после получения решения страхового омбудсмена. При этом исполнение решения страхового омбудсмена для страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) не является обязательным, — сообщили в АРРФР.


Срок рассмотрения заявления не превышает двух месяцев с даты его принятия страховым омбудсменом к рассмотрению. При необходимости получения от государственных органов, иных организаций дополнительных сведений, подтверждающих документов срок рассмотрения заявления приостанавливается на необходимый, но не более двух месяцев с даты направления обращения.

Согласно пункту 22-1 Правил № 60, при рассмотрении заявления страховой омбудсмен не ограничивается представленными заявителями доводами, доказательствами и иными материалами дела, всесторонне, полно и объективно рассматривает заявление. Если предметом спора является размер страховой выплаты, омбудсмен делает расчеты, в том числе через программные комплексы, — отмечает АРРФР.


При этом, принимая во внимание пункт 3 статьи 91 Закона о СД, согласно которому урегулирование разногласий в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 86 Закона о СД, осуществляется страховым омбудсменом безвозмездно, его досудебное рассмотрение споров обеспечивает клиенту бесплатную оценку поврежденного транспортного средства и проверку расчетов страховой компании, что также устраняет необходимость в дополнительных тратах и является значимым преимуществом перед судебными процедурами.

Отметим, что согласно пункту 2 Правил 14, потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель, транспортному средству которого причинен вред, со дня представления им или страхователем (застрахованным) заявления об определении размера вреда, причиненного имуществу, указанного в части первой пункта 2 Правил, сохраняет поврежденное имущество в таком состоянии, в каком оно находилось после транспортного происшествия и предоставляет возможность страховщику произвести расчет размера вреда.

Однако в правилах страхового омбудсмена, требование по сохранению поврежденного транспортного средства в таком состоянии, в каком оно находилось после происшествия, не предусмотрено.

Вместе с тем, принимая по внимание обязательное проведение оценки поврежденного транспортного средства страховым омбудсменом, полагаем целесообразным предоставить возможность страховому омбудсмену произвести расчет размера вреда транспортного средства в состоянии, котором оно находилось после транспортного происшествия, — пояснили в АРРФР.


В случае несогласия клиента страховой организации с решением омбудсмена, клиент вправе обратиться в суд.

Важно отметить, что в 2023 году омбудсмен рассмотрел 2 802 обращений, и только четыре его решения были обжалованы в суде, из них одно решение было отменено судом, три решения оставлены судом без изменения.

Данная статистика подтверждает тот факт, что решения омбудсмена выносятся в соответствии с требованиями законодательства, принимаются страховыми организациями к исполнению, — привели данные в агентстве.


В ведомстве сообщили, что дополнительно на сайте страхового омбудсмена размещен калькулятор для проверки износа автомобиля и определения стоимости ущерба после происшествия, что является основным спорным вопросом при определении размера страховой выплаты. Калькулятор предоставляет возможность каждому пользователю лично удостовериться в правильности расчетов страховой компании относительно степени износа своего транспортного средства. Следует отметить, что такая возможность отсутствует при обращении в суд, что делает калькулятор страхового омбудсмена удобным и полезным инструментом для страхователей.

Таким образом, процедура обязательного досудебного урегулирования страховых споров не увеличивает, а значительно сокращает сроки урегулирования страховых споров, по сравнению с судебными процессами.

Кроме этого, обязательное досудебное урегулирование способствует сокращению финансовых расходов, с которыми сталкиваются потребители в судебных инстанциях, — отметили в АРРФР.


В сфере страхования гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств за последние полгода произошел ряд существенных изменений. К примеру, теперь с помощью сервиса "история авто" казахстанцы могут проверить историю автомобиля перед приобретением. А мелкие ДТП можно оформить через приложение "Европротокол". Теперь изменилась процедура определения страховых выплат. Ожидаемо, что нововведения вызвали оживленное обсуждение в автосфере. Пойдут ли они на пользу, покажет ближайшее время, когда процедура пройдет массовую апробацию.


Источник: liter.kz
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