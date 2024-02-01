Задержан мужчина, избивший водителя скорой в Караганде

«1 февраля при координации Генпрокуратуры в Карагандинской области задержан Дакебаев Нурболат Нурымович, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю «скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

«В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания. За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет», - сообщили в Генпрокуратуре.

На опубликованных в Сети видео видно, как мужчина разговаривает с водителем скорой помощи на повышенных тонах. Инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковался водитель. В какой-то момент мужчина наносит сотруднику скорой помощи несколько ударов.