Задержан мужчина, избивший водителя скорой в Караганде

Задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю «скорой помощи», передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Генпрокуратуру.
«1 февраля при координации Генпрокуратуры в Карагандинской области задержан Дакебаев Нурболат Нурымович, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю «скорой помощи», - сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 27 января в Караганде.
«В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания. За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет», - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, на днях в Караганде мужчина избил водителя скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи в 23:30 приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки пациента в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.
На опубликованных в Сети видео видно, как мужчина разговаривает с водителем скорой помощи на повышенных тонах. Инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковался водитель. В какой-то момент мужчина наносит сотруднику скорой помощи несколько ударов.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что мужчина, нанесший телесные повреждения водителю, был установлен. Принимаются необходимые меры по его задержанию.
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