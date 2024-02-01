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Казахстан выделит $5,9 млн на отправку своих миротворцев на Ближний Восток

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:51
Казахстан выделит $5,9 млн на отправку своих миротворцев на Ближний Восток
© пресс-служба Минобороны Казахстана
АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. На отправку миротворцев на Ближний Восток в рамках миссии ООН Казахстан планирует выделить $5,9 млн.

Проект о выделении средств из резерва правительства опубликован на портале НПА и будет находиться на публичном обсуждении до 15 февраля текущего года.

На авиаперевозку контингента Казахстана на Голанские высоты направят 2,6 млрд тенге.
Министерству финансов Республики Казахстан поручено обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.


10 января Парламент Казахстана одобрил направление военного персонала Вооруженных Сил республики для участия в нескольких миссиях ООН.

В марте 2024 года на Голанских высотах будет развернут первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах".


Источник: sputnik.kz
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