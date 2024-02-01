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Названы самые пьющие регионы Казахстана

Просмотров:113 Опубликовано: Вчера, 23:21
Названы самые пьющие регионы Казахстана
Фото из открытых источников
Ученые КазНМУ имени Асфендиярова провели масштабное исследование привычек употребления алкоголя с участием более 20 тыс. человек. Исследование проведено в рамках программы Министерства здравоохранения "Персонализированная и превентивная медицина в РК", передает Liter.kz.

В рамках исследования ученые пытались понять, в каких регионах страны люди из разных демографических групп чаще употребляют алкоголь.

Проблема употребления алкоголя не ограничивается лишь индивидуальным выбором; это общественная проблема, которая требует комплексных решений, которые включат в себя создание здоровых альтернатив, вовлечение государственных и негосударственных организаций. Мы обязаны работать вместе для защиты и улучшения общественного здоровья, минимизируя ущерб от употребления алкоголя и способствуя развитию культуры ответственности и заботы о собственном здоровье, – сказал ректор КазНМУ Марат Шоранов.


Выяснилось, что в целом в возрастной группе от 18 до 60 лет, почти 56,4% населения употребляют алкоголь. Это значит, что более половины взрослого населения страны употребляют алкогольные напитки. Согласно результатам исследования, в возрасте 18-29 лет 48,1% мужчин и 34,2% женщин хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь. Почти каждый второй молодой мужчина и каждая третья молодая женщина в Казахстане пробовали алкоголь. В целом, в этой группе общий уровень употребления алкоголя составляет 40,6%.

В возрастной категории 30-39 лет наблюдается значительное увеличение потребления алкоголя. Среди мужчин этой группы 64,6% употребляли алкоголь, а среди женщин — 52,4%. Это поднимает общий показатель употребления в этой возрастной группе до 57.6%.

Для группы 40-49 лет характерно дальнейшее увеличение доли лиц, употребляющих алкоголь: 66,9% мужчин и 55.,4% женщин в этой группе употребляют алкоголь. Здесь общий уровень потребления достигает 59.6%.

В возрастной группе 50-59 лет наблюдается самый высокий уровень употребления алкоголя. 70.6% мужчин и 54.3% женщин из этой группы употребляют алкоголь, что дает общий показатель в 60.3%. Интересно, что даже среди пожилых людей (60-69 лет) употребление алкоголя остается довольно высоким. В этой группе 67,7% мужчин и 53,8% женщин употребляют алкоголь, что в сумме составляет 58,8% населения этой возрастной группы.

Что касается разбивки по регионам, то по результатам исследования в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и Астане зафиксирован "высокий уровень употребления" – от 76% до 83%. В Костанайской области, Алматы и Восточно-Казахстанской области наблюдается "средне-высокий уровень употребления" – от 71 до 75%. "Умеренный уровень употребления" (64%) зафиксирован в Западно-Казахстанской области, а "ниже среднего уровня употребления" (от 41% до 53%) отмечено в Мангистауской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областях. И, наконец, "Низкий уровень употребления" (от 13% до 28%) зафиксирован в Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях и в Шымкенте.


Источник: liter.kz
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