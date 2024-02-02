"Даже даром не надо". Жительница Шымкента решила подарить квартиру акимату

Она со слезами на глазах рассказала журналистам, что жить в квартире на 12-м этаже практически невозможно. В доме сырость, ветер (при закрытых окнах) и отваливается штукатурка. А ежемесячный платеж составляет 150 тысяч тенге.

Жительница Шымкента Самара Жумалиева решила подарить приобретенную в ипотеку квартиру акимату. Женщина принесла в жилищный отдел документы на жилье и ключи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elitar.kz.По ее словам, чиновники знают о проблеме, но ничего решить не могут. Женщина призналась, что настолько отчаялась, что готова спрыгнуть с детьми с крыши дома.Правда, вручить ключи сразу не получилось - встреча с чиновниками состоялась только после обеда. Они пообещали, что заставят подрядчика - стройкомпанию все исправить. Однако горожанка отказывается жить в некачественно построенной квартире.