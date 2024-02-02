Женщин с ожирением в Казахстане вдвое больше, чем мужчин. Названы причины

"Во-первых, это нехватка средств на полноценное питание, в частности, на белковую пищу - самую дорогую. Чтобы наесться, люди едят углеводы: картошку, рожки, крупы с хлебом, заедают печеньем, запивают чаем с сахаром и сладкими напитками. И так - много раз в день и на ночь. Получается огромное количество калорий, которые люди не в состоянии потратить", - отметила Андрианова.

"Огромное количество выпечки, сладкого, сладких напитков. Люди начали это много и часто потреблять, потому что в 90-е всего этого изобилия не было. Потом они просто втянулись, и еще детей воспитали с младенчества на сладком, мучном, фастфуде. Поставили знак равенства между детством и обжорством, сладким и выпечкой", - сказала специалист.

"Многие работают и еще занимаются домом и тремя детьми. Самое легкое, доступное и дешевое удовольствие – сладкое и выпечка", - заметила Алла Андрианова.

"Сахара и фастфуда в стране все больше и больше. Ожирения и сахарного диабета, в том числе детского, - тоже. С курением и алкоголем борются - запрещают продажу вечером, повышают цены, запрещают рекламу. Огромная выгода продавать сахар, фастфуд, трансжиры, получать налоги с этого. Все закрывают на это глаза. Пропагандируется бодипозитив: на билбордах товары и услуги рекламируют люди с ожирением, очень часто, чтобы у населения была ассоциация с милым близким человеком. Юмористы, главные герои в фильмах, многие блогеры страдают от ожирения, но они милые, смешные и такие родные. И люди думают: "Ну если они такие милые пухляши, то я еще ничего". Хихикают и продолжают наедать ожирение и болезни. В школьных столовых продается сладкое, и в меню много углеводов и сахара", - отметила нутрициолог.

"Сердечно-сосудистые заболевания – причина смерти номер один в мире, и полные люди в самой большой зоне риска", - предупредила нутрициолог.

В Министерстве здравоохранения привели данные о казахстанцах, страдающих от ожирения. Как оказалось, их вдвое больше среди женщин, чем среди мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ответ на официальный запрос Tengrinews.kz в Министерстве здравоохранения сообщили, чтоСреди страдающих от ожирения казахстанцев больше взрослых, чем детейНутрициолог (специалист по питанию. - Прим.) Алла Андрианова поделилась мнением по поводу того, почему в Казахстане существует такая проблема, как ожирение. По словам специалиста, если брать каждого человека с лишним весом в отдельности, то причин может быть очень много. Но если постараться обобщить их по некоторым группам населения, то можно выделить следующие.Второй причиной нутрициолог назвала существующее сегодня изобилие углеводистой и жирной пищи на прилавках.Еще одной немаловажной причиной является заедание стрессов, особенно у женщин в декрете.Также специалист считает, что здоровое питание у нас не пропагандируется на должном уровне.Андрианова убеждена, что государство должно начать серьезную пропаганду сбалансированного питания. В частности, уведомлять население о том, что чрезмерное употребление сахара и муки – это путь к болезням от ожирения.