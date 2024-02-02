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Запятая не там в SMS-рассылке рассмешила казахстанцев

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 08:17
Запятая не там в SMS-рассылке рассмешила казахстанцев
Фото: depositphotos.com
SMS-рассылка от департамента полиции Астаны рассмешила казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Из-за запятой сообщение выглядело как обращение к мошенникам. Также недоумение пользователей вызвало слово "Мошенники" с большой буквы.











Запятая не там в SMS-рассылке рассмешила казахстанцев


В полиции Астаны объяснили эту рассылку. В полиции признали, что в SMS-уведомлении жителям Астаны от имени департамента полиции была допущена техническая ошибка.

"На данный момент она устранена и завтра будет произведена дополнительная рассылка сотовым оператором. Данное сообщение является профилактическим и предупреждает об опасных уловках мошенников посредством вредоносных ссылок", - прокомментировали в пресс-службе столичной полиции.


Запятая не там в SMS-рассылке рассмешила казахстанцев


Напомним, ранее жители столицы получили от полицейских SMS с предупреждением. Текст сообщения гласил: "Внимание! Никому не передавайте реквизиты банков, SMS-коды и пароли".


Источник: Tengrinews.kz
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