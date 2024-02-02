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Инсталляцию про падение Назарбаева представили в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Инсталляцию про падение Назарбаева представили в Алматы
Фото: kaztag.kz
Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Инсталляцию художника Ербосына Мельдибекова про падение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева представили в Доме офицеров в Алматы, передает корреспондент агентства.

«В 2021 году Мельдибеков создал пророческую инсталляцию «Падение автора». Полноразмерный скульптурный автопортрет в обнаженном виде с аллюзиями на героическую древнегреческую скульптуру предстал в деформированном виде, как после нападения на бронзовое изваяние с целью его свержения с пьедестала. Дизайн постамента памятника самому себе художник скопировал с постамента прижизненного памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Астане, тогдашнем Нур-Султане. В свою очередь постамент памятника Назарбаеву был с упрощениями и искажениями скопирован с постаментов парковых скульптур сада Тюильри в Париже, реконструированного во времена Второй Империи Наполеоном III, в характерном неоимперском стиле. В январе 2022 года в Казахстане, во время массовых протестных выступлений против властей был разрушен другой прижизненный памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. Уничтожение памятника Назарбаеву оказалось эстетически более впечатляющим и этически вдохновляющим, чем его возведение», - говорится в описании к инсталляции.


Как отмечается, в античных культурах установка статуй утверждала власть главенствующего бога или богов; уничтожение статуй свидетельствовало о гибели бога или богов.

«Демонтаж памятников, как исторический знак смены экзистенциальной парадигмы в обществах, явление частое, порой, дискуссионное (не в случае со сносом памятника Назарбаеву), вдохновил Мельдибекова на создание следующей серии работ - «Пять версий падения автора», а прошедшие сто с лишним лет были богаты на подобные сюжеты. Казахстан, будучи частью Российской империи и Советского Союза пережил те же политические социальные метаморфозы волнами расходившимися по всему пространству исчезнувших государств, приводившими к исчезновению мемориальной скульптуры прежней эпохи. Бронзовый бюст Александру II в городе Верный (нынешний Алматы), установленный в 1912 году, был снесен после революций 1917 года, как и большинство памятников царским особам и их окружению по всей территории бывшей империи. Памятник Сталину в Алма-Ате (нынешний Алматы), установленный в тридцатых годах, был снесен после смерти Сталина, как и сотни других памятников Сталину по всему Советскому Союзу и в странах, находившихся в зоне влияния Советского Союза. Гибель Советского Союза породила новую волну снесении памятников, на этот раз, застывших в бронзе и камне коммунистических героев во главе с Лениным», - сказано в описании.


Также отмечено, что «ревизия памятников, разумеется, более масштабное явление, характерное не только для исчезнувших и появившихся на их обломках стран».

«В Ираке уничтожен памятник Саддаму Хуссейну в 2003 году; в Европе и США за последние несколько лет снесены памятники персонажам колониальной эпохи - Леопольду II в Бельгии, Эдварду Кольстену в Великобритании, Христофору Колумбу в Миннесоте (США). Такке, в США снесены памятники солдатам и офицерам армии конфедератов. Основные идея и функция памятника как объекта увековечивания кого-либо и чего-либо оказывались неосуществимы многократно, предлагая зрелищные виды разрушаемых образов. В серии работ «Пять версий падения автора» Мельдибеков декодирует и переформатирует основную идею и функцию скульптурного памятника как объекта увековечивания кого-либо и чего-либо – вместо застывшего в вечности образа в своей целостности, художник фиксирует момент разрушения, мгновения в состоянии метаморфозы, потерю формы, разделения целого», - отмечается в описании к инсталляции.


Художник акцентирует сюжет низвержения богов.

«Незыблемые скульптуры на массивных устойчивых постаментах, художник превращает в парящие, расплющенные, диффузные объекты, противоположные первородной идее их создания. Мельдибеков создает мир, потерявший равновесие, мир, в котором все сущее лишилось своей массы и точек опор, мир. Серия состоит из инсталляций в виде памятников Назарбаеву с постаментами в момент уничтожения скульптур. В одной угадывается мгновение разрушения памятника Дзержинскому в Алматы в 1992 году, в другой - мгновение подрыва памяника Сталину в Праге в 1962 году, в третьей - мгновение падения памятника Ленину в Харькове в 2014 году; в четвертой - мгновение разбития памятника Саддаму Хуссейну в Багдаде в 2003 году; в пятой - мгновение уничтожение памятника Назарбаеву в Талдыкоргане в 2022 году», - сказано в описании.


Источник: kaztag.kz
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