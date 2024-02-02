Акима из СКО арестовали из-за того, что «он просто хотел перепарковать машину»

«Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Полицейским он пояснил, что приехал в Кокшетау на праздник и решил просто перепарковать машину», − говорится в сообщении.

Главу одного из сельских округов Тайыншинского района арестовали на 15 суток. 27 января он сел за руль в нетрезвом состоянии в Кокшетау. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры департамент полиции Акмолинской области обнародовал в Сети, передает ИА «NewTimes.kz».Согласно отчету полиции, 27 января около 22.40 сотрудник ЦОУ с помощью камер видеонаблюдения заметил на пересечении улиц Габдуллина и Ауельбекова, мужчину, выглядевшим нетрезвым, судя по походке. Затем он сел за руль «Лада Приора» и двинулся с места. Автомобиль сотрудники патрульной полиции остановили на улице Баймуканова, 118.В итоге водителя задержали и отвезли в наркодиспансер. Выяснилось, что это житель СКО, аким одного из районов. На этой должности он работает почти три года.Его рассказу никто не поверил. Составили протокол и отправила машину на штрафстоянку.28 января специализированный суд по адмделам вынес решение по делу, его признали виновным. Аким полностью признал вину. Его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.