Выплаты из Нацфонда, бонусы и льготы: нужно ли платить подоходный налог

В Комитете государственных доходов Министерства финансов разъяснили внесенные изменения по исчислению индивидуального подоходного налога, передает Tengrinews.kz.



Профессиональные выплаты работникам



Как пояснили в КГД, для социальной поддержки работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда, освобождаются от обложения индивидуального подоходного налога (ИПН) суммы профессиональной выплаты за счет средств работодателя. Ежемесячная сумма составляет один прожиточный минимум, то есть 43 407 тенге. Норма вводится с 1 января 2024 года.



Выплаты детям средств из Национального фонда



Освобождаются от обложения ИПН целевые накопления:



- накопленные на целевом накопительном счете ребенка в ЕНПФ до достижения им 18 лет, на цели улучшения жилищных условий и оплату образования;



- направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов гражданина, которые не были использованы в течение 10 лет после достижения ребенком 18 лет. Норма вводится с 1 января 2024 года.



Прирост стоимости при реализации парковочных мест



Как пояснили в комитете, при реализации парковочных мест имущественный доход, подлежащий обложению и декларированию, возникает по аналогии с реализацией, к примеру, жилищ (в случае нахождения парковочных мест на праве собственности менее 1 года). Ранее имущественный доход возникал вне зависимости от срока владения. Норма также вводится с 1 января 2024 года.



Прирост стоимости при реализации транспортных средств



При реализации транспортного средства, ввезенного с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, находящегося на праве собственности менее года, при определении стоимости приобретения учитываются также таможенные и утилизационные платежи, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе таких транспортных средств или прицепов. Норма вводится в действие ретроспективно с 1 января 2023 года.



Бонусы физическим лицам



Суммы бонусов покупателю, зачисляемых продавцом за приобретение товаров (работ, услуг), освобождаются от обложения ИПН.



Единовременные пенсионные выплаты



ИПН подлежит удержанию единовременно:



- при выезде физического лица на постоянное место жительство за пределы Республики Казахстан;



- при выплате лицу, унаследовавшему пенсионные накопления;



- при переводе пенсионных накоплений в страховую организацию по договорам пенсионного аннуитета, в том числе осуществленных ранее с 1 июля 2023 года;



- при выплате физическому лицу, являющемуся получателем пенсионных выплат за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов и т. д.). Норма вводится в действие ретроспективно с 1 июля 2023 года.



Льготы



При определении облагаемого ИПН дохода в виде единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ вправе применить стандартный вычет в размере 882 МРП следующие лица:



- лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп;



- лица, приравненные к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других стран;



- родители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства;



- один из усыновителей (удочерителей), один из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью. Норма вводится в действие ретроспективно с 1 января 2021 года.