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Глава Самрук-Қазына рассказал об отделении Tele2 и Altel от Казахтелекома

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 10:35
Глава Самрук-Қазына рассказал об отделении Tele2 и Altel от Казахтелекома
Фото: lsm.kz
Глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов эксклюзивно для LS прокомментировал отделение "Мобайл Телеком-Сервис" от "Казахтелекома".

В кулуарах Digital Almaty он пояснил, что работа по выделению одного из операторов группы компаний "Казахтелекома" проводится в рамках демонополизации. На сегодня нацкомпания владеет контрольными пакетами Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис" (Altel и Tele2).

"В рамках данной работы министр национальной экономики (Алибек Куантыров – прим. LS) озвучил соответствующую инициативу. И мы принимаем все необходимые юридические решения для того, чтобы вывести в конкурентную среду одного из сотовых операторов и снизить концентрацию квазигоссектора на рынке мобильных операторов", – пояснил Жакупов.


Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на "Мобайл Телеком-Сервис", Жакупов отметил, что есть ряд факторов, которые лежат в коммерческой основе, поэтому не может раскрыть детали. Но в ближайшее время будут известны основные условия сделки.

Он также ответил на вопрос LS, может ли измениться выбор.

"Хотелось бы верить, что это окончательный выбор", – высказался Жакупов.


Источник: lsm.kz
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