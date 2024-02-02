Глава Самрук-Қазына рассказал об отделении Tele2 и Altel от Казахтелекома

"В рамках данной работы министр национальной экономики (Алибек Куантыров – прим. LS) озвучил соответствующую инициативу. И мы принимаем все необходимые юридические решения для того, чтобы вывести в конкурентную среду одного из сотовых операторов и снизить концентрацию квазигоссектора на рынке мобильных операторов", – пояснил Жакупов.

"Хотелось бы верить, что это окончательный выбор", – высказался Жакупов.