Избитый водитель скорой помощи сделал заявление после задержания Нурболата Дакебаева

"Некоторые думают, что я ловлю хайп на сложившейся ситуации и пытаюсь прославиться. На самом деле я снимаю видео для TikTok уже полтора года. Я не только водитель скорой, но и актер. Не думайте, что я специально был избит и делаю на этом хайп. Все, чего я добился, добился своим трудом. Ну, произошла эта ситуация… Поймите правильно, я не собираюсь получить выгоду от того, что его осудят. Я не получу от этого какого-то удовольствия. Я объясню все одной фразой: что бы мы ни сделали, Аллах нас всегда прощает, какую бы ошибку мы ни совершили. А кто я по сравнению с Аллахом. Я обычный человек. Поэтому я тоже прощу, прошу понять правильно. Я никогда и не говорил, что не прощу его, что засужу, посажу и так далее. И никогда не скажу так. Ведь все мы люди и все ошибаемся. Всем желаю здоровья и благополучия", - сказал на видео Торегали Бериккалиулы.

Пострадавший водитель скорой Торегали Бериккалиулы записал видео, в котором заявляет о том, что простит задержанного Нурболата Дакебаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Это видеообращение он записал в своем аккаунте в TikTok.Пострадавший мужчина сообщил, что в данный момент чувствует себя хорошо, ему предстоит вторая операция на нос, а гематомы на лице уже заживают.Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к Торегали Бериккалиулы, чтобы уточнить, означает ли его видеообращение, что он готов примириться с Дакебаевым. Однако потерпевший отказался от каких-либо комментариев, заявив, что все станет известно в суде.Напомним, 27 января появилась информация, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой Торегали Бериккалиулы. Видео происшествия выложили в соцсетях. Водитель скорой получил различные травмы. У него диагностировано сотрясение головного мозга в остром периоде, закрытый перелом костей носа со смещением, ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.Позже появилось обращение потерпевшего мужчины, Торегали Бериккалиулы рассказал подробности произошедшего. По его словам, незнакомцу не понравилось, что машина скорой стояла перед подъездом многоэтажного жилого дома, куда бригада медиков приехала на вызов.Подозреваемого Нурболата Дакебаева объявили в розыск. Его задержали 1 февраля 2024 года. Он водворен в изолятор временного содержания. В результате оперативно-разыскных мероприятий Дакебаев был задержан в одном из населенных пунктов в 200 километрах от областного центра.Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что подозреваемому в избиении водителя скорой помощи грозит лишение свободы до трех лет. 1 февраля в сети появилось видео с обращением Дакебаева, который извинился перед казахстанцами и медработниками.