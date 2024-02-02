Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Февраля
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.64 KZT
  • €1 = 485.61 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Число переехавших в Казахстан выше покинувших впервые за 12 лет

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Число переехавших в Казахстан выше покинувших впервые за 12 лет
Фото из открытых источников
Число переехавших в Казахстан превысило число покинувших страну впервые за 12 лет, передает Liter.kz со ссылкой на аналитиков Первого кредитного бюро.

По итогам 2023 года миграционный прирост населения (разница между числами прибывших и выбывших за год) составил 9,3 тысячи человек.


Аналитики отмечают, что ситуация начала налаживаться еще в 2022 году. Хотя сальдо миграции и сохранилось отрицательным – минус 6,7 тысяч человек.

Между тем нынешнее значение вполне можно сопоставить с удачными для Казахстана 2004-2011 годами. Их средний уровень – 12,3 тысячи человек, — подсчитали в ПКБ.

Общий прирост населения по итогам 2023 года увеличился на 4,9 тысячи человек. Причем положительной динамика оказалась только за счет миграционного прироста. Естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) снизился с 270,4 тысяч человек до 257,4 тысяч человек.


Еще летом прошлого года можно было говорить, что сразу на 87% больше людей прибыло в Казахстан. Больше всего приезжали в Мангистаускую область.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 16:06
Интересно посмотреть на прирост в разрезе квалификации и образования.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика