Число переехавших в Казахстан выше покинувших впервые за 12 лет

По итогам 2023 года миграционный прирост населения (разница между числами прибывших и выбывших за год) составил 9,3 тысячи человек.

Общий прирост населения по итогам 2023 года увеличился на 4,9 тысячи человек. Причем положительной динамика оказалась только за счет миграционного прироста. Естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) снизился с 270,4 тысяч человек до 257,4 тысяч человек.

Число переехавших в Казахстан превысило число покинувших страну впервые за 12 лет, передает Liter.kz со ссылкой на аналитиков Первого кредитного бюро.Аналитики отмечают, что ситуация начала налаживаться еще в 2022 году. Хотя сальдо миграции и сохранилось отрицательным – минус 6,7 тысяч человек.Между тем нынешнее значение вполне можно сопоставить с удачными для Казахстана 2004-2011 годами. Их средний уровень – 12,3 тысячи человек, — подсчитали в ПКБ.Еще летом прошлого года можно было говорить, что сразу на 87% больше людей прибыло в Казахстан. Больше всего приезжали в Мангистаускую область.