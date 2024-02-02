Число переехавших в Казахстан выше покинувших впервые за 12 лет

Число переехавших в Казахстан превысило число покинувших страну впервые за 12 лет, передает Liter.kz со ссылкой на аналитиков Первого кредитного бюро.
По итогам 2023 года миграционный прирост населения (разница между числами прибывших и выбывших за год) составил 9,3 тысячи человек.
Аналитики отмечают, что ситуация начала налаживаться еще в 2022 году. Хотя сальдо миграции и сохранилось отрицательным – минус 6,7 тысяч человек.
Между тем нынешнее значение вполне можно сопоставить с удачными для Казахстана 2004-2011 годами. Их средний уровень – 12,3 тысячи человек, — подсчитали в ПКБ.
Общий прирост населения по итогам 2023 года увеличился на 4,9 тысячи человек. Причем положительной динамика оказалась только за счет миграционного прироста. Естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) снизился с 270,4 тысяч человек до 257,4 тысяч человек.
Еще летом прошлого года можно было говорить, что сразу на 87% больше людей прибыло в Казахстан. Больше всего приезжали в Мангистаускую область.