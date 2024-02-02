Водитель напился "кумыса" и протаранил светофор в Шымкенте

В Шымкенте пьяный водитель без прав протаранил светофор и врезался в авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Казиева. Нетрезвый мужчина за рулем Alphard наехал на светофор, после чего решил сдать назад, что привело к столкновению с двигавшимся по проезжей части Toyota Camry.
Авария попала на камеры ЦОУ. Инспекторы видеонаблюдения направили на место патрульный автоэкипаж.
"Заметив неадекватное поведение водителя, стражи порядка попросили его пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя. На что нарушитель попытался оправдать свои действия словами "я пил только кумыс". У него установили среднюю степень опьянения", - рассказали полицейские.
Выяснилось, что мужчина не в первый раз сел за руль в таком состоянии: водительских прав его лишили 1,5 года назад по статье 608 КоАП. Сейчас в отношении задержанного проводится расследование за управление транспортом без прав и пьяным, которое привело к повреждению чужой машины и дорожных сооружений. Ему грозит лишение свободы на несколько лет.
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