Водитель напился "кумыса" и протаранил светофор в Шымкенте

"Заметив неадекватное поведение водителя, стражи порядка попросили его пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя. На что нарушитель попытался оправдать свои действия словами "я пил только кумыс". У него установили среднюю степень опьянения", - рассказали полицейские.

В Шымкенте пьяный водитель без прав протаранил светофор и врезался в авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Казиева. Нетрезвый мужчина за рулем Alphard наехал на светофор, после чего решил сдать назад, что привело к столкновению с двигавшимся по проезжей части Toyota Camry.Авария попала на камеры ЦОУ. Инспекторы видеонаблюдения направили на место патрульный автоэкипаж.Выяснилось, что мужчина не в первый раз сел за руль в таком состоянии: водительских прав его лишили 1,5 года назад по статье 608 КоАП. Сейчас в отношении задержанного проводится расследование за управление транспортом без прав и пьяным, которое привело к повреждению чужой машины и дорожных сооружений. Ему грозит лишение свободы на несколько лет.