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Зачем "КазМунайГазу" чартерные рейсы на 1,6 миллиарда. Ответ нацкомпании

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Зачем "КазМунайГазу" чартерные рейсы на 1,6 миллиарда. Ответ нацкомпании
Фото из открытых источников
В национальной компании "КазМунайГаз" разъяснили, зачем они закупают услуги по организации чартерных авиарейсов, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в нацкомпании, услуга по организации чартерных рейсов рассчитана на пятилетний период: с 2024-го по 2028 год.

"КазМунайГаз" использует чартерные рейсы в экстренных случаях при отсутствии регулярных пассажирских рейсов для оперативного решения деловых и производственных задач, в том числе во время чрезвычайных и аварийных ситуаций. В большинстве случаев, когда командировки ожидаемы и заблаговременно запланированы, компания пользуется услугами регулярных авиарейсов таких авиаперевозчиков, как Air Astana, SCAT, Qazaq Air, и ряда других, а также услугами пассажирских железнодорожных перевозок", - проинформировали в компании.


На эти цели в "КазМунайГазе" запланировали 1,6 миллиарда тенге на пятилетний срок. Вместе с тем, в нацкомпании подчеркнули, что оплата за чартерные услуги производится по факту их оказания.

"Иными словами, если необходимость в чартерном рейсе отпадает, то финансовые средства "КазМунайГаза" не расходуются", - уточнили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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