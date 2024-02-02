Зачем "КазМунайГазу" чартерные рейсы на 1,6 миллиарда. Ответ нацкомпании

"КазМунайГаз" использует чартерные рейсы в экстренных случаях при отсутствии регулярных пассажирских рейсов для оперативного решения деловых и производственных задач, в том числе во время чрезвычайных и аварийных ситуаций. В большинстве случаев, когда командировки ожидаемы и заблаговременно запланированы, компания пользуется услугами регулярных авиарейсов таких авиаперевозчиков, как Air Astana, SCAT, Qazaq Air, и ряда других, а также услугами пассажирских железнодорожных перевозок", - проинформировали в компании.

"Иными словами, если необходимость в чартерном рейсе отпадает, то финансовые средства "КазМунайГаза" не расходуются", - уточнили в компании.

В национальной компании "КазМунайГаз" разъяснили, зачем они закупают услуги по организации чартерных авиарейсов, передает Tengrinews.kz.Как сообщили в нацкомпании, услуга по организации чартерных рейсов рассчитана на пятилетний период: с 2024-го по 2028 год.На эти цели в "КазМунайГазе" запланировали 1,6 миллиарда тенге на пятилетний срок. Вместе с тем, в нацкомпании подчеркнули, что оплата за чартерные услуги производится по факту их оказания.