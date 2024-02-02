Чтобы язык учили, вся документация должна быть на казахском: эксперты высказались о государственном языке

«Нужно, чтобы везде и всё было на казахском языке. Та же документация, технические карты, в общепите — всё должно быть на казахском. Тогда у человека возникнет потребность в изучении языка. Таким образом, большинство людей быстро освоит государственный язык. И второй фактор – необходимо развивать чувство патриотизма. Чтобы у людей было желание изучать язык», — считает общественный деятель, преподаватель казахского языка Алина Кан.

«Пусть всё будет на двух языках для того, чтобы народ мог ориентироваться. Я против принудительной формы. Но важно максимально мотивировать, вызвать желание изучать. Как раз над мотивацией мы и работаем. Например, у того, кто владеет государственным языком, конечно, больше перспектив. Это важный аргумент для тех, кто хочет построить карьеру», — отметил Рустам Кайрыев.

«Многие сейчас не имеют возможности ездить куда-то. Поэтому по договору с КСК и ОСИ во дворах жилых домов мы открываем эти клубы в Алматы и других регионах страны. Те, кто знает казахский язык, обучают ему своих соседей на бытовом уровне», — рассказывает Кайрыев.

Общественные деятели рассказали о мерах по развитию и продвижению казахского языка, передает корреспондент Orda.kzЧисло владеющих государственным языком в Казахстане растёт, но медленно. Главная причина этого — отсутствие потребности в изучении языка. Такое мнение на встрече с журналистами высказали несколько общественных деятелей. Некоторые из них требуют перевести всё делопроизводство и не только его исключительно на казахский язык.Для председателя Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустама Кайрыева мотивация изучать государственный язык проста — работа. В госорганах казахский — это основной язык.Для популяризации госязыка при поддержке государства реализуются образовательные проекты. В Алматы работают восемь комьюнити-центров. Там молодежь категории НЕТ может не только учиться казахскому языку, но и получить специальность мобилографа, таргетолога, smm-специалиста. Также открыты разговорные клубы по изучению языка.Участники встречи и эксперты сходятся в одном: сделать казахский популярнее за короткое время не получится. Если у человека есть желание выучить государственный язык, возможностей сделать это пока недостаточно. Бесплатных курсов мало, а нанять хорошего преподавателя остаётся дорогим удовольствием.